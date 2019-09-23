تعرفي على موضة حقيبة "القمر" على طريقة كيندال جينر

في هذا الوقت من العام، تتسابق الصيحات الجديدة وننتظر أيًّا منها ستتفوق وتصعد إلى واجهة الموضة، لترافق اطلالات أشهر النجمات وأيقونات الموضة في العالم.

من بين التصميمات العصرية لحقائب هذا الخريف، هي حقيبة الـ Moon أو القمر التي أطلقتها علامة ستود Staud، يتميز هذا التصميم بأنه مستوحًى من القمر، كما يبدو من الاسم الذي أطلقته العلامة، الحقيبة تبدو دائرية، لكنها تختلف عن صيحة الحقائب الدائرية التقليدية التي ظهرت من قبل، حيث تبدو أنها مستوحاة من قمر غير مكتمل.

شوهدت كيندال جينر على هامش أسبوع الموضة بنيويورك، واعتمدت فستانًا بتصميم القميص النسائي باللون اللون الأسود، ونسقت معه حذاء البوت بعنق امتد لتحت الركبة، مع كعب بتصميم عصري، أضافت لمسة مشرقة لاطلالتها الداكنة بحمل حقيبة القمر باللون البرتقالي.

من ناحية أخرى كان اختيار كيندال جينر للحقيبة باللون البرتقالي، يغازل هذا اللون المتوقع رواجه خلال هذا الموسم، رصدناه في أزياء أو اكسسوارات أنيقة برزت في موضة الشارع هذا العام.

ظهرت حقيبة الـ Moon أو القمر، بشكل بارز في موضة الشارع التي نتابعها بشغف، كما نتابع ممشى العروض. هناك خيارات عديدة لتنسيق هذه الحقيبة العصرية التي تعدّ خيارًا مناسبًا للنهار والمساء.

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يمكنكِ حمل حقيبة متوسطة يكون الحجم على طريقة كيندال جينر، أو الذهاب إلى تصميم كبير يحقق الوظيفة والتجدد معًا، بخاصة وأنها متوافرة بأحجام عدة.

برزت هذه الحقيبة بدرجات البيج، مرورًا بالجملي والبني، كما رأيناها بجلود مزينة بطبعات الحيوانات التي مازالت قيد المنافسة، بخاصة طبعة الثعبان.

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