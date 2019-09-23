أبرز إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

لفت انتباه الكثيرين إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء في اليوم الرابع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2019 بدورته الثالثة، وتنوعت الإطلالات التي خطفت الأنظار وعدسات الكاميرات.

في السطور التالية، يستعرض لكم "الخليج 365" أبرز إطلالات النجمات في اليوم الرابع.

جميلة عوض ببنطالون منقوش:

ظهرت الفنانة جميلة عوض بـ"لوك كاجوال" في اليوم الرابع للمهرجان من خلال بنطلون ذات منقوشات وردية وقميص أبيض سادة مع توب قصيرة. واختارت "جميلة" تسريحة شعر انسيابية رقيقة، مع إكسسوارات رقيقة في الأذن.

كندة علوش بفستان فضفاض:

ظهرت الفنانة السورية كندة علوش بفستان أحمر فضفاض قصير، وتميز بياقة بيضاء وشريط أحمر على الرقبة، واختارت قصة شعر منسدل مزين بـheadpieces" باللون الذهبي، وكذلك حذاء عالِ بنفس اللون.

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منى زكي بجامبسوت أسود:

ظهرت منى زكي بجامبسوت مقسم إلى قطعتين، مكون من بنطلون و"astomic" مزين بالريش من الأطراف، واختارت مع الإطلالة عقد لولي مع أقراط على هيئة هلال.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الأحمر والأسود لتناسب السجادة الحمراء.

هدى المفتي بفستان وردي:

وطلت الفنانة هدى المفتي بفستان باللون الروز الفاتح، وتميز بالريش على الأكتاف ومنطقة الخصر.

اختارت هدي مع الفستان تسريحة الشعر المرفوع مع مكياج هادئ يتميز بالألوان النود والروج الكاشمير.