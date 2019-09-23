إلهام شاهين بفستان فضفاض في رابع أيام الجونة.. ومتابعون: صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها بمجموعة من الصور خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت الفنانة بإطلالة في اليوم الرابع لفعاليات المهرجان، اعتمدت فيها فستانًا فضفاضًا من خامة الشيفون ملئ بالألوان الحيويّة والطبعات المتنوّعة، ومزوّد بحزام ملفوف عند الخصر. ويأتي تصميم الفستان بقصّة على شكل حرف V عند العنق، حيث إن تلك القصة تسلّط الضوء بشكلٍ كبير على تلك المنطقة.

وارتدت حذاءً أبيض مكشوف (صندل) ذو الكعب العالي والعريض، ما أوحى بطول ساقيها بطريقة مبالغ فيها، وهو اختيار غير موفق لارتدائه على فستان من الشيفون الفضفاض، إذ يناسب أكثر الإطلالات العملية.

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ولم تنل الإطلالة إعجاب الكثيرين من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها البعض بـ"الصادمة"، بينما قال آخرون إنه إطلالة غير موفقة، ورأى البعض أنها أبرزت عيوب الجسم رغم أن الأقمشة الفضفاضة، أحد الحلول السحريّة لإخفاء الوزن الزائد.

يذكر أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة أنطلقت يوم الخميس الماضي، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير. ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.

وقررت إدارة المهرجان الذي يستمر حتى الـ27 من سبتمبر الجاري، أن يكون فيلم الافتتاح هو "أد أسترا " للنجم العالمي براد بيت، ويشهد المهرجان عروضًا عالمية ودولية أولية لـ 14 فيلما، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس.