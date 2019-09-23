عروس توزع أكياس مكرونة سريعة التحضير على "المعازيم" في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - "أ ش أ":

لم تجد عروس ماليزية أفضل من أكياس المكرونة سريعة التحضير لتهديها إلى ضيوفها خلال حفل زفافها المقرر في 28 سبتمبر الجاري.

وقررت العروس ناجحة زماني (22 عامًا) وخطيبها أمل عفيف عمر من مدينة ريبمو بولاية نجري سيمبلين أن توزع عبوات "النودلز" كهدايا لضيوفها أثناء توديعهم.

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وأخبرت العروس وسائل الإعلام المحلية بأنها اختارت المكرونة سريعة التحضير لأنها لا تريد إضاعة المال وتريد هدية يمكن لضيوفها الاستمتاع بها، كما نصحت المقبلين على الزواج بتبني الفكرة، لا سيما من أصحاب الميزانية المحدودة لحفل الزفاف.

وأشارت العروس- وفقا لصحيفة "مالاي ميل" الماليزية- إلى أن والديها تفهما الفكرة وتحمسا لها لدرجة أنهما قررا شراء صناديق عبوات المكرونة السريعة من متجر البيع بالجملة، كما لم يعارض خطيبها وأيد الفكرة بالرغم من اندهاشه في بادئ الأمر.

ولاقت الفكرة غير التقليدية استحسانًا كبيرًا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" حيث تلقت سيلًا من التعليقات المؤيدة من متابعيها، فيما اعترض البعض على هذا الاختيار غير الصحي.