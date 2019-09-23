ريهام سعيد تتحدث عن الوزن الزائد مجددا: "اعملوا رجيم معايا"

عادت الإعلامية المعتزلة ريهام سعيد، للحديث مجددًا عن زيادة الوزن والرجيم، ولكن تلك المرة عن نفسها، حيث طالبت من متابعيها مساعدتها في اتباع نظام غذائي صحي، لإنقاص وزنها 15 كيلو جرام، في غضون 20 يوم.

ونشرت "ريهام"، مقطع فيديو على حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: "مش بكلمكم كمذيعة، لكن بتكلم كست طبيعية قاعدة في البيت، وطبعًا قعدة البيت دي ليها مميزات، أني بقعد مع أولادي، برد على التليفونات، باخد بالي من شكلي وصحتي".

وأضافت: "مش شايلة هم حاجة ولا هم حد، لأن راحة البال دي أهم حاجة في الدنيا".

وتابعت: "الحاجة اللي مش حلوة الأكل، بتسلى الصبح وبعد الفطار، وعلى الغداء، والعشا قدام التليفزيون وكل يوم أقول هعمل رجيم بكرة، وبكرة مبيجيش".

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مُطالبة من المتابعون تشجيعها، لتبدأ فعليًا في السيطرة على شهوة الطعام، والحفاظ على الوزن المثالي: "لو في حد هيعمل معايا ريجيم يبدأ معايا من بكرة".

وتفاعل العديد من متابعي ريهام مع الموضوع، مقدمين لها بعض الاقتراحات والحلول، في حين تعرضت لهجوم لاذع من البعض، خاصة إنه تم إيقافها إعلاميًا بسبب حديثها في إحدى حلقاتها عن البُدناء بطريقة لم يتقبلها عدد كبير من المتابعين. أزمة ريهام سعيد الأخيرة

وتحدثت "ريهام" في حلقاتها الأخيرة من برنامجها "صبايا" عن مرضى السمنة، ووصفتهم بـ"ميتين" و"عبء على الدولة"، الأمر الذي عرضها للهجوم والانتقادات، وأيضًا قدم المجلس القومي للمرأة بلاغًا ضدها.

فأعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة إيقاف برنامجها "صبايا"، ومن ثم خرجت الإعلامية ريهام سعيد في بيان لها، أعلنت من خلاله اعتزالها العمل الإعلامي، قائلة: "عمري مهشتغل في العمل الإعلامي تاني".

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بحظر ظهور "ريهام" على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.