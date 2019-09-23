ياسمين صبري تشرح للفتيات روتين العناية بالبشرة والجسم: "مش بالفلوس"

تعد الفنانة الشابة ياسمين صبري، أيقونة للعديد من الفتيات، فهمي تتمتع بملامح طبيعية جذابة، فضلًا عن جسدها الرياضي، والصحي.

ودائمًا ما تحرص "ياسمين" على الظهور بمكياج بسيط، كما تشارك متابعيها على "السوشيال ميديا" بصورها خلال ممارسة التمرينات الرياضية في "الجيم".

ومؤخرًا نشرت الفنانة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة جديدة لها بدون "مكياج"، موجهة نصائحها للفتيات، كي يتمتعن بجسد وبشرة صحية، خالية من الشوائب، قائلة: "فقط اشربي الكثير من الماء وتناولي السمك وستري أن المال لا يشتري جسمًا صحيًا".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفنانة، مصدقين على حديثها، ومشيدين بنضارة بشرتها، وصحة جسدها.

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وسخر البعض الآخر منها، مؤكدين أن تلك النضارة بسبب "جلسات البلازما" والعناية بالبشرة، التي بالطبع تحتاج لأموال باهظة : "لو بتشربي ماية زمزم مش هتبقي كدة ده فيلر وبلازما".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، كان بطولة مسلسل "حكايتي" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.