مكياج اليوم الوطني 2019 باللون الأخضر من وحي المشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:36 مساءً - لا شك أن ما يكمل مظهر السعوديات في اليوم الوطني السعودي هو المكياج الذي يميل لدرجات اللون الأخضر، أو يجمع بينه وبين عدة ألوان أخرى بطريقة عصرية ومذهلة، فاللون الأخضر هو اللون الأبرز ،الذي يحرص كافة الشعب السعودي على أن يكون له اللون وجود بارز في يومهم هذا، بأي شكل من الأشكال، احتفالًا بالوطن وتعبيرًا عن تقديرهم واعتزازهم بالمناسبة وفخرهم بها، لذا جمعنا لكِ صورًا لمشاهير استخدموا اللون الأخضر في مكياجهن؛ لتستوحي منهن أفكارًا رائعة.

مكياج اليوم الوطني 2019 باللون الأخضر



تزينت الفنانة نور الغندور بـ مكياج لامع أخضر في العينين وطلاء شفاه زهري، وظهرت خبيرة التجميل السعودية يارا النملة بمكياج أخضر فاتح في العينين واستخدمت قلم الروج البني، وفي إطلالة مماثلة تجملت بدرجة أخضر داكنة في عينيها وطلاء شفتين زهري.

مكياج اليوم الوطني 2019 باللون الأخضر



كما تألقت الفنانة نجوى كرم بوضعها قلم الكحل باللون الأخضر فبدى ملفت وجميل،أما الفاشينيستا دلال الدوب فنسقت قلم الكحل السائل باللون الأخضر النيون مع مكياج بني، وتألقت بظلال عيون أخضر مع قلم روج بدرجة فاتحة، وبالنسبة لخبيرة التجميل السعودية والفاشينيستا سارة الودعاني فأطلت بمكياج عيون أخضر بكحل داخلي وقلم مسحوب للخارج برسمة عصرية، فيما وضعت طلاء شفاه أخضر وصبغت حاجبيها باللون الأخضر في إطلالات أخرى من الممكن أن تناسب هذا اليوم.

مكياج اليوم الوطني 2019 باللون الأخضر

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