كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:36 مساءً - مع قدوم فصل الخريف، تخبو بعض صيحات المكياج التي كانت رائجة خلال الصيف، لتحل محلها صيحات مكياج جديدة، ستشكل مكياج ترند لخريف 2019، وهي عبارة عن أساليب مكياج تحاكي أجواء الطبيعة خلال هذا الموسم، وتتماشى مع ملابسك الخريفية الأنيقة.

وفي ما يلي، سنقدم لك أبرز اتجاهات المكياج التي ستكون مكياج ترند هذا الخريف، لتختاري من بينها ما يعجبك.



المكياج الذهبي اللامع

المكياج الذهبي اللامع



تعد ظلال العيون الذهبية اللامعة عنصراً أساسياً في صيحات المكياج لهذا الخريف، لذلك لا تترددي في اعتماد مكياج العيون الذهبي اللامع الذي يمنحك إطلالة راقية جداً خلال هذا الموسم، والذي يرتكز على تطبيق الظل الذهبي بلمسة لامعة فوق الرموش العلوية، والظل البني حول الزاوية الخارجية للعين، إضافة الى تحديد داخل العين بالكحل الأسود.



المكياج الأحمر الكرزي الموحد

المكياج الأحمر الكرزي الموحد



من المعروف أن أحمر الشفاه الأحمر هو موضة رائجة في كل المواسم، لا سيما خلال الخريف، لكن إذا كنت تبحثين عن تغيير كبير وإطلالة متجددة، فإن المكياج الأحمر الكرزي الموحد هو خيار مثالي لك، فهو مكياج ترند لخريف 2019، ويرتكز على تطبيق ظلال العين بتدرجات اللون الأحمر، على كامل منطقة فوق الرموش العلوية وصولاً الى الحاجبين، واعتماد أحمر الشفاه الأحمر الكرزي بلمسة لامعة قليلاً.



المكياج النيون

المكياج النيون



إذا كنت قد مللت من استخدام ظلال العيون بالألوان الخريفية الأساسية مثل البني والبيج والبرونز... فلا تترددي في اعتماد المكياج النيون الذي يعد مكياج ترند لخريف 2019، لكن احرصي على تطبيقه بطريقة ناعمة بعيداً عن المبالغة، إذ يكفي أن تحددي منبت الرموش السفلية بالأيلاينر النيون، ومن ثم قومي برسم خط رفيع من الأيلاينر الأسود، يبدأ من مدمع العين ويكون ممتداً الى الحدود الخارجية للعين.

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المكياج السموكي الناعم

المكياج السموكي الناعم



إن كنت من محبات المكياج السموكي، فسيكون أسلوب المكياج هذا خياراً رائعاً لك هذا الخريف، كونه موضة رائجة جداً لكن بأسلوب ناعم كلاسيكي بعيداً عن المبالغة، بحيث يتم تطبيق ظلال العيون باللون البني والأسود فوق الرموش السفلية، على أن يتم مزجها بأسلوب السموكي، مع تحديد مدمع العين بالظل الذهبي اللامع.

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