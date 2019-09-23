صيحات شعر أنثوية من أسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:36 مساءً - تشكل أسابيع الموضة العالمية المحطة الأولى لإطلاق أجدد الصيحات في عالم الجمال، من بينها صيحات الشعر التي ستكون رائجة خلال المواسم المقبلة. وخلال عروض أسبوع الموضة في لندن لموسم ربيع وصيف 2020، برز العديد من تسريحات الشعر التي ستشكل الاتجاه الأبرز في موضة الشعر خلال هذا الموسم.



وقد اخترنا في ما يلي، مجموعة من تسريحات الشعر التي ظهرت خلال أسبوع الموضة اللندني لربيع وصيف 2020.



تسريحة الكعكة الفوضوية مع الغرة المبللة

تسريحة الكعكة الفوضوية مع الغرة المبللة



برزت تسريحة الكعكة وتسريحة الشعر المبلل بشكل كبير خلال المواسم السابقة، وخلال عروض أسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2020، جمعت دار Marta Jakubowski بين التسريحتين في الوقت نفسه، لتكون تسريحة الكعكة الفوضوية مع الغرة المبللة إحدى صيحات الشعر للربيع والصيف المقبلين، حيث اعتمدت لعارضاتها تسريحة الكعكة الفوضوية المنخفضة مع الغرة الجانبية المبللة والمنسدلة.



التسريحة الفرنسية المنسدلة

التسريحة الفرنسية المنسدلة



لقد اتخذت دار Ports 1961 في عروضها لموسم ربيع وصيف 2020، من النساء الفرنسيات مصدر إلهام رئيسياً، حيث اعتمدت التسريحة المنسدلة بشكل عفوي، والناعمة، مع الغرة الجانبية المسحوبة وراء الأذن، وهي تسريحة شعر نابضة بالحياة والحيوية، والتي ستكون رائجة ومنتشرة خلال المواسم المقبلة، والتي تناسب كثيراً النساء اللواتي يرغبن في إطلالة ناعمة جداً وغير متكلفة.



تسريحة الشينيون الأنيقة

تسريحة الشينيون الأنيقة



استمر الأسلوب الفرنسي الناعم في تسريحات الشعر مع عروض فيكتوريا بيكهام، التي اعتمدت تسريحة الشينيون الأنيقة والمصقولة، المستوحاة من النساء الفرنسيات، خلال عروض الأسبوع اللندني، والتي يبدو أنها ستكون موضة رائجة خلال مناسبات ربيع وصيف 2020. وترتكز هذه التسريحة على سحب الشعر كله الى الخلف وجعله على شكل شينيون ناعمة، على أن تكون الغرة مسحوبة الى الخلف بشكل مصقول لا تشوبه شائبة.

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تسريحة الضفائر

تسريحة الضفائر



لقد أكدت عروض أسبوع الموضة في لندن لموسم ربيع وصيف 2020، أن تسريحة الضفائر بمختلف أشكالها هي موضة المواسم كافة، بدليل أنها لا تخبو إطلاقاً، حيث ظهرت خلال عروض العديد من الدور العالمية، بمن فيها Bora Aksu التي اعتمدت تسريحة الضفائر المزدوجة المنسدلة على الكتفين مع الغرة النصفية مع بعض الخصلات المنفوشة بشكل عفوي، وبأسلوب يمنح المرأة مظهراً طفولياً ناعماً.

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