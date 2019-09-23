خطوات ضرورية لتفادي ظهور التجاعيد... لا تهمليها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:36 مساءً - مع التقدم في السن، يصبح ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة أمراً لا مفر منه، إلا أنه بإمكان المرأة اتباع خطوات ضرورية تساهم من خلالها في الحفاظ على بشرة شابة لأطول فترة ممكنة وتأخير ظهور علامات التقدم في السن على البشرة.

انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في ما يلي الى خطوات ضرورية لتفادي ظهور التجاعيد فلا تهمليها.



تفادي استخدام المياه الساخنة

تشكل المياه الساخنة من أبرز العوامل التي تؤدي الى ترهل البشرة وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في وقت مبكر. انطلاقاً من ذلك، عليك تجنب الحمامات الساخنة، واستبدالها بالمياه الفاترة المائلة الى البرودة، قهي ستحافظ على بشرتك شابة ومشدودة. كذلك، احرصي من وقت الى آخر، على تدليك بشرتك بمكعبات الثلج، فهي تساهم في منع ترهل البشرة وتمنحك إطلالة دائمة الشباب.

خطوات لتاخير ظهور التجاعيد



استعمال الزيوت الطبيعية بشكل دوري

لقد أثبتت الزيوت الطبيعية قدرتها الكبيرة على تأخير ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن، وهي تعمل أيضاً على شد البشرة ومنحها الإشراقة والتوهج الطبيعيين، وذاك بشهادة الاختصاصيين. بالتالي، ليس عليك إلا تدليك بشرتك بأفضل الزيوت الطبيعية، بشكل دوري، فهي كفيلة بالحفاظ على شباب البشرة ونضارتها. وفي مقدمة الزيوت، زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت اللوز، زيت الجوجوبا...



اختيار المستحضرات بعتاية

عليك التأكد دائماً من جودة مستحضرات العناية بالبشرة التي تستخدمينها، ومما إذا كانت ملائمة لنوع بشرتك، إذ إن الاستعمال الخاطئ لهذه المستحضرات يعرض البشرة للأذى، فتظهر عليها التجاعيد والخطوط الدقيقة مبكراً. واحرصي دائماً على عدم الانجرار وراء كل منتج جديد، بل استشيري اختصاصياً في مجال البشرة، وهو يرشدك على المستحضرات الملائمة لبشرتك. وبهذه الخطوة تجنبين بشرتك أن تترهل باكراً وتفقد حيويتها.

مكافحة علامات التقدم في السن



تطبيق الواقي الشمسي يومياً

إن إحدى أهم طرق حماية البشرة من التجاعيد والترهلات، تتمثل في تجنب الضرر الناتج من التعرض لأشعة الشمس، التي تؤدي الى ظهور علامات التقدم في السن باكراً على البشرة، فضلاً عن الإصابة بسرطان الجلد. لذلك، واظبي على استخدام الواقي الشمسي مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 15، وإعادة تطبيقه كل ساعتين تقريباً، وتجنبي أيضاً التعرض لأشعة الشمس المباشرة بين الساعة 10 صباحاً والرابعة بعد الظهر.



استهلاك كمية كافية من الماء

ترطيب البشرة بالكريمات المرطبة المناسبة، هو من أهم الخطوات التي تعمل على تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة، إضافة الى أهمية شرب والماء السوائل التي تشتمل على مضادات الأكسدة كالشاي الأخضر مثلاً، فهي تعمل على تعزيز مرونة البشرة وعملية إنتاج الكولاجين في الجلد.

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