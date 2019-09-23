كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:36 مساءً - تبرز عطور عالمية كثيرة في السعودية كأفضل عطور الخريف، التي تمنح المرأة رائحة قوية تدوم طويلاً وتضفي على إطلالتها الرقي والأناقة.

تعرفي في ما يلي، الى أفضل عطور الخريف في السعودية، واختاري من بينها ما يعجبك.



scandal Jean Paul Gaultier

scandal Jean Paul Gaultier



إنه عطر عصري برائحة العسل اللذيذة، رائحته مركزة وكثيفة، وهذا ما يجعله أحد أكثر العطور التي تدوم طويلاً. تم تصميم هذا العطر لكسر كل الكليشيهات المعروفة، وتقديم عطر عصري وفي الوقت نفسه مغر وقوي وأنيق. يشتمل scandal Jean Paul Gaultier على نغمات العسل والباتشولي والغاردينيا، مع لمسة دافئة وعميقة من الأخشاب.



La Vie Est Belle Eau De Parfum

La Vie Est Belle Eau De Parfum



إنه عطر زهري - فاكهي، وواحد من أجمل العطور في العالم، ومنذ أن أصدرته علامة لانكوم وحتى الآن لا يزال يلاقي انتشاراً ورواجاً كبيرين حول العالم. يمزج عطر La Vie est Belle بين نغمات السوسن والبرغموت والبرتقال والكمثري والكشمش والفلفل الوردي ومسك الروم، إضافة الى الفل واليلانغ يلانغ، وهو مزيج رائع يمنح المرأة رائحة أنثوية ساحرة.



Tom Ford Black Orchid

Tom Ford Black Orchid



إنه عطر رائع من توم فورد، يتميز برائحته الشرقية الزهرية، التي تتركز على البرغموت الإيطالي والعسل والبرتقال كملاحظات عليا، والورد والياسمين كملاحظات متوسطة، مصحوبة بنغمات الفانيليا وخشب الصندل كملاحظات أساسية. هذا العطر الفاخر والغني مثالي للسهرات والمناسبات المسائية.



La Nuit Trésor by Lancôme

La Nuit Trésor by Lancôme



إنه أحد العطور المعروفة بأنها تدوم طويلاً، وهو عطر شرقي أصدرته علامة لانكوم في عام 2018. مقدمة هذا العطر تتركز على الفلفل الوردي والبرغموت والكمثري والكشمش الأسود، أما قلبه فيعتمد على الورد الدمشقي والياسمين والفاوانيا والبنفسج. فيما قاعدته تشتمل على الفانيليا والتونكا والباتشولي والأخشاب وجوزة الطيب.

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Mon Guerlain

Mon Guerlain



يتركز هذا العطر في شكل أساسي على الماندرين والمسك الأبيض والياسمين والفاوانيا والفانيليا، إضافة الى الأخشاب. وهو صُمّم خصيصاً تكريماً للأنوثة، تلك الأنوثة القوية، الحرة، والحسية، إذ إن مصمم هذا العطر استوحاه من النجمة أنجلينا جولي، التي تجمع في شخصها بين القوة والحرية والجمال والأنوثة المطلقة.

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