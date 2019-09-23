كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:36 مساءً - تشكل المهرجانات والظهور على السجادة الحمراء فرصة ذهبية للنجمات للكشف عن أجمل تسريحات الشعر، التي تصبح بفضلهن موضة رائجة جداً وأبرز الاتجاهات في عالم الجمال.

انطلاقاً من ذلك، رصدنا لك في هذا المقال، آخر تسريحات شعر نجمات هوليوود في المهرجانات، لتستوحي منها ما يعجبك ويلائم إطلالاتك.



تايلور سويفت

تايلور سويفت



دائماً ما تعتمد النجمة تايلور سويفت خلال المهرجانات وعلى السجادة الحمراء إطلالات كلاسيكية وتسريحات شعر في غاية النعومة. وفي آخر إطلالاتها على السجادة الحمراء، اعتمدت النجمة تسريحة الشعر المموج، مع أطراف الشعر المستقيمة، والغرة القصيرة المنسدلة على الجبين.



Keke Palmer

Keke Palmer



غالباً ما تتقن النجمة Keke Palmer الظهور بإطلالات مميزة ومتوهجة على السجادة الحمراء للمهرجانات. وفي آخر إطلالاتها، اعتمدت تسريحة الكعكة العالية جداً الفائقة الأناقة والمصقولة بشكل فني جذاب، فسلطت الضوء من خلالها على ملامح وجهها السمراء الجذابة.



كاميليا كابيلو

كاميليا كابيلو



لقد بدت النجمة كاميلا كابيلو في آخر إطلالاتها على السجادة الحمراء كإحدى آلهة اليونان القدامى، وذلك بفضل شعرها الطويل ذي المظهر المذهل والجذاب، وقد اعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل على الظهر والكتفين بشكل طبيعي، وبطريقة ناعمة وأنيقة.



أدريانا ليما

أدريانا ليما



بدورها، اعتمدت عارضة الأزياء العالمية النجمة أدريانا ليما، في آخر إطلالاتها على السجادة الحمراء، تسريحة الشعر المبلل الرائجة جداً في الوقت الحالي، والتي ارتكزت على إسدال الشعر المبلل بشكل فوضوي على الكتفين، مع اعتماد الغرة المبللة المسحوبة الى الخلف.

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Queen Latifah

Queen Latifah



ظهرت Queen Latifah في أحدث إطلالاتها على السجادة الحمراء، بتسريحة الشعر المستقيم الطويل جداً، ذي اللون الأشقر الرملي فائق الأنوثة والجمال. وعلى رغم اعتمادها تسريحة ناعمة جداً، إلا أن إطلالتها أتت في غاية الرقي والأناقة.



هايدي كلوم

هايدي كلوم



يبدو أن تسريحة الشعر المستقيم الطويل هي موضة رائجة جداً بين النجمات، وقد اعتمدتها عارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم في آخر إطلالاتها على السجادة الحمراء مع الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين، وقد أظهرت جمال قصة شعرها التي أتت بشكل متدرج من القصير الى الطويل.

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