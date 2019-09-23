إطلالات شبابية من شوق الهادي

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:36 مساءً - شوق الهادي فنانة كويتية حاصلة على الثانوية العامة، بدأت مشوارها الفني في عمر صغير مع شقيقتها فرح، ومازالت مستمرة في تقديم أعمالها رغم ابتعادها عن المجال الفني بعد الزواج، حيث استأنفت مشوارها الفني بعد الطلاق، وشاركت في مسرحية "الخفافيش" وأعمال عدة أخرى.
إطلالات شبابية من وحي سوسن القاضي
تهتم شوق الهادي بمظهرها، ودائمًا ما تظهر بتنسيقات مختلفة ومميزة، واليوم جمعنا لكِ بعضًا من اطلالاتها الكاجوال المذهلة، التي يمكنكِ تنسيقها في مظهركِ اليومي.
ظهرت شوق الهادي باطلالة مفعمة بالألوان، مكونة من بنطال واسع وقميص مخططين بالأسود والأصفر والزهري والأحمر والأزرق، إضافةً لتدرجات اللون البنفسجي، وأكملت طلتها بحقيبة صفراء وحذاء أبيض رياضي، وأطلت بفستان ناعم قصير بأكمام قصيرة، مزين بخطوط بسيطة ملونة، وتألقت ببنطال جينز واسع وبلوزة بيضاء، وبنطال أسود قصير وتيشيرت أحمر بكتابة بيضاء في اطلالة أخرى، وأكملتهما بنظارة عصرية واكسسوارات عدة.
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كما تجملت بجمبسوت أزرق مزين بخطوط بيضاء متعرجة، واختارت بلوزة بيضاء مع تنورة صفراء واسعة بأزرار، ونسقت بنطالَ جينز مع قميص أبيض واكسسوارات عدة بسيطة، وارتدت بنطالَ جينز وبلوزة بيضاء مخططة بالأحمر والأزرق، وفي اطلالة أخيرة تزينت ببنطال وبلوزة باللون الأسود، وزُيّن البنطال بخطوط بيضاء لمظهر بسيط ومتناسق.
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