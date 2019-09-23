إطلالات النجمات العربيات في حفلات اليوم الوطني السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:36 مساءً - أحيت كثيرات من النجمات العربيات حفلات لمناسبة اليوم الوطني السعودي في السعودية، وقد اخترن لهذه المناسبة اطلالات لافتة بدت وكأنها مستوحاة من ألوان العلم، أو من الأجواء الاحتفالية الخاصة لهذا الحدث، وطبعًا كانت قد تميزت هذه الاطلالات أيضًا بالنمط المحتشم والمحافظ، مثل اطلالة أصالة نصري، وكلّ من بلقيس فتحي وشمس وداليا مبارك. وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز اطلالات النجمات العربيات في حفلات اليوم الوطني السعودي، شاهديها واختاري الأجمل برأيِك.



أصالة نصري في فستان باللون الأخضر

اختارت اصالة فستان أخضر من نيكولا جبران





اختارت أصالة نصاري لحفلها في السعودية لمناسبة اليوم الوطني السعودي، اطلالة مستوحاة من لون العلم، وكانت عبارة عن فستان سهرة بتصميم لافت ومحافظ من نيكولا جبران Nicolas Jebran قصته بارزة عن الأكتاف مع أكمام طويلة وتنورة كبيرة ومنفوشة، وقد زينته بوشاح مطبوع عليه العلم السعودي.





بلقيس فتحي في فستان سهرة باللون الأصفر

إطلالة أنيقة لبلقيس في فستان أصفر





أما بلقيس فتحي المعروفة بخياراتها الفاخرة في مختلف المناسبات والحفلات على المسرح، فقد اختارت لمناسبة اليوم الوطني السعودي، فستان ماكسي بتصميم ناعم باللون الأصفر، مصنوعًا من قماش الموسلين المرهف بقصة منسدلة ومحتشمة مع أكمام طويلة، مزينة بحبات من اللؤلؤ الأصفر أضفت عليه لمسات من الفخامة، وقد أكملت اللوك بمجوهرات ماسية مميزة كما زينته بوشاح العلم السعودي.





شمس في فستان براق باللون الفضي

شمس في فستان براق في اليوم الوطني السعودي





شمس اختارت اطلالة براقة على المسرح، كانت عبارة عن فستان بتصميم ذي طابع شرقي مصنوع من نوعين من القماش، الأول مشكوك بحبات الكريستال ومن فوقه قماش الشيفون، قصة الفستان أنيقة مع أكمام طويلة وياقة مفتوحة على شكل حرف V، كما أنه محدد الخصر بحزام. وقد اختارت معه مجوهرات ناعمة وزينته بوشاح العلم السعودي..



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داليا مبارك في فستان باللون الأبيض

داليا مبارك في فستان باللون الأبيض في اليوم الوطني السعودي





داليا مبارك شاهدناها في اطلالة ذات طابع أنثوي لحفلها الخاص لمناسبة اليوم الوطني السعوي، حيث إنها اختارت فستانًا باللون الأبيض من الأعلى، مطرزًا بالترتر الفضي ومزينًا بورود ثلاثية الأبعاد باللون الأحمر، عند منطقة الأكتاف، وقد نسقت معه أقراطًا ماسية لافتة وزينت الفستان بوشاح العلم السعودي.



شاهدي اطلالات النجمات العربيات في اليوم الوطني السعودي واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.