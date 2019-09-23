كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:36 مساءً - ثنيان خالد صانع محتوى ومُدوّن مرئي سعودي، لديه قناة ذات مشاهدات عالية على اليوتيوب، كما حصل على جائرة الإعلام الجديد، كأحد أكثر عشرة مؤثرين في وسائل التواصل والإعلام الجديد، في المملكة العربية السعودية، وحقق شهرةً من خلال تصوير حياته كمبتعَث وبثّها على اليوتيوب في البداية، وبدأت شهرته الحقيقية في عام 2016، عندما وصل عدد المشتركين في قناته إلى أكثر من مليون مشترك، وشارك في العديد من الملتقيات بعدها.

أزياء شبابية من وحي ثنيان خالد





يُفضّل ثنيان تنسيق البلوفرات المميزة المزينة بكتابة أو رسومات، أو حتى الألوان المتفاوتة، مع البناطيل الجينز أو البناطيل القطنية السوداء، ويميل للتيشيرتات البسيطة رمادية اللون، أو البيضاء التي يرتديها مع الشورت الرياضي باللون الرمادي.

أزياء شبابية من وحي ثنيان خالد





كما يظهر ببلوزات رياضية بيضاء ينسقها مع بناطيل سوداء بخطوط بيضاء، وتيشيرتات مشجرة، أو جاكيتات بألوان داكنة مع تيشيرت أسود وبنطال فاتح كالبيج، وليكمل مظهره المتجدد والمميز، يُطل بالاكسسوارات أحيانًا، كـ الساعات السوداء أو الكابات الرمادية، وعن الأحذية يُفضّل ثنيان الأحذية الرياضية البيضاء بأشكالها المختلفة.

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