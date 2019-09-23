كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:36 مساءً -

يعتبر الأسلوب الإيطالي فريداً من نوعه بالأخص خط الأزياء الجاهزة أو Wear Ready To الذي يقدمه أسبوع ميلان للموضة لموسم ربيع 2020 وقد تفوّق على الهوت كوتور. فهناك ترف خاص بالموضة يأتي من إيطاليا ولا يمكن مقارنته بأي ترف آخر بالأخص ذلك الذي نراه على تصاميم علامات ومصممين إيطاليين راقين أمثال برادا Prada وجيل ساندر Jil Sander وألبيرتا فيريتا Alberta Ferretti وغيرهم الكثيرون.

موضة الشراريب لدى جيل ساندر Jil Sander

دعونا اليوم نتعرف على أبرز اتجاهات موضة ربيع 2020 التي سيقدمها لنا أسبوع ميلان للموضة هذا الموسم.

أبرز اتجاهات موضة ربيع 2020 من أسبوع ميلان للموضة

جاكيت بطبعات أوراق الشجر من برادا Prada



الأزياء المطبّعة المستوحاة من الطبيعة

لم يحن الوقت بعد كي تتخلّي عن الأزياء المطبّعة بالورود وطبعات الأشجار المستوحاة من الطبيعة الأم. فلموسم ربيع 2020. ما زالت هذه الصيحة رائجة على مختلف القطع وبنقشات ذات أحجام وأشكال متنوعة.

لفتتنا طبعات الورود التي رصدناها على منصة علامة نوميرو فنتونو No. 21. فجاءت مضفية لمسة من الأنوثة المفعمة بالانتعاش سواء على الفساتين الطويلة أو الميدي المصممة من الشيفون أو الأصقك Suits.

فستان ناعم بطبعات الورود من نوميرو فنتونو No.21



كما ورصدنا الأزياء المطبّعة على منصة دار برادا Prada على شكل تطريزات كبيرة الحجم مستوحاة من أوراق الشجر. فظهرت باللونين الذهبي والفضي على أبرز الفساتين المصممة من الشيفون والتنانير الميدي الحريرية والجواكيت الطويلة.

وكذلك برزت ضمن مجموعة جيل ساندر Jil Sander من خلال هذه البلوزة ذات الألوان الترابية الدافئة.

القفطان

قفطان باللونين الأزرق الملكي والأسود من ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti

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يعد القفطان من قطع الأزياء الموديست أو المحتشمة الأكثر رواجاً في السنوات الأخيرة... وما زلنا نراه ضمن مجموعات ربيع 2020 خلال أسبوع ميلان للموضة، حيث جاء بألوان وتطريزات مميزة وفاخرة بالأخص على منصة ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti التي عرفت كيف تجعل منه قطع مميزة سواء لإطلالة نهارية بالألوان الحيوية مثل الفوشيا والبرتقالي أو لإطلالة مسائية بالألوان الراقية مثل الأسود والأزرق الملكي.

الطراز البوهيمي الأنيق

الطراز البوهيمي الأنيق هو أسلوب حياة يستهوي المرأة العصرية التي تبحث عن إطلالة مميّزة تغلّفها لمسات من الحريّة. ولربيع 2020، أبقي دائماً في بالك اعتماد هذا الأسلوب لإطلالة مميزة حيث ينفرد بالجمع في القطعة الواحدة بين مزيج من الخامات والألوان.

قميص بأسلوب البوهو شيك لدى ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti



طبعت المصممة ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti أسلوب البوهو الأنيق بلمسة عصرية على مختلف تصاميمها ضمن مجموعة ربيع 2020، فرصدناه على الجمبسوت والتنانير القصيرة والقمصان مستوحى من السبعينيات.

الشراريب

الشراريب على جاكيت من تصميم جيل ساندر Jil Sander



صحيح أن موضة الشراريب تراجعت جداً حتى اختفت خلال الموسم الماضي، إلا أنها تعود اليوم وبقوة لربيع 2020 حيث رصدناها على منصة علامة جيل ساندر Jil Sander خلال أسبوع ميلان للموضة مضفية لمسة من الفرادة على التصاميم.

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