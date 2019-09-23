مجموعة إمبوريو أرماني لربيع 2020 من أسبوع الموضة في ميلان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:36 مساءً - ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلان، التي بدأت في 17 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري وتنتهي في 23 منه، عرضت دار إمبوريو أرماني Emporio Armani مجموعتها لربيع 2020 .

من عرض مجموعة Emporio Armani



وسيطر اللون الرمادي بشكل واضح على المجموعة، مع وجود للعديد من ألوان الباستيل الهادئة المتنوعة .

من عرض مجموعة Emporio Armani



وضمت التصميمات مجموعة كاملة من البدلات، حيث تنوعت بين الرسمية والعملية، إضافة إلى الفساتين العصرية المميزة والتنانير الواسعة.

من عرض مجموعة Emporio Armani



وجمعنا لكم بعض الصور لتصميمات مجموعة إمبوريو أرماني Emporio Armani لربيع 2020، شاهدوها.

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