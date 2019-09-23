مجموعة إمبوريو أرماني لربيع 2020 من أسبوع الموضة في ميلان

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:36 مساءً - ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلان، التي بدأت في 17 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري وتنتهي في 23 منه، عرضت دار إمبوريو أرماني Emporio Armani مجموعتها لربيع 2020 .
وسيطر اللون الرمادي بشكل واضح على المجموعة، مع وجود للعديد من ألوان الباستيل الهادئة المتنوعة .
وضمت التصميمات مجموعة كاملة من البدلات، حيث تنوعت بين الرسمية والعملية، إضافة إلى الفساتين العصرية المميزة والتنانير الواسعة.
وجمعنا لكم بعض الصور لتصميمات مجموعة إمبوريو أرماني Emporio Armani لربيع 2020، شاهدوها.
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