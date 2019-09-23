تعد العناية بالأظافر من أساسيات الحفاظ على صحة الجسم والنظافة الشخصية، لذلك يفضل دائمًا العناية بأظافر اليدين والقدمين للوقاية من الأمراض.

وربما لا تجد الكثير من السيدات والفتيات الوقت للذهاب لمراكز التجميل للعناية بأظافرهن، لذا يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل الباديكير في المنزل كالمحترفين.

التخلص من اصفرار الأظافر

إذا كنتِ تعانين من اصفرار لون الأظافر يمكنكِ استخدام المعجون المبيض للأسنان وفرشاة قديمة، وقومي بتنظيف الأظافر جيدًا ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

يحتوي معجون الأسنان المبيض على حبيبات تعمل على إزالة اللون الأصفر من الأظافر ومن ثم تبييضها.

نقع اليدين والقدمين في الماء الدافئ

في إناء عميق ضعي الماء الدافئ وضيفي إليه 3 ملاعق من اللبن البودرة، و5 قطرات من الزيت العطري المفضل لكِ، ويمكن استبدال الزيت العطري بملعقة من غسول الجسم أو الشامبو.

انقعي يديكِ وقدميكِ في هذا الخليط لمدة 10 دقائق.

يساعد نقع الماء لفترة محددة على التخلص من الجلد الميت حيث يسهل تقشيره وإزالته.

إزالة الزوائد الجلدية وتقليم الأظافر

باستخدام المقص أو قلامة الأظافر زيلي الزوائد الجلدية الصلبة على جانبي الظفر، وقصي الأظافر بالطول الذي تفضلينه بشكل مستقيم مع عدم قصها من الجانبين.

وباستخدام المبرد الخشبي وليس المعدني تُبرد الأظافر جيداً لتنعيم حافتها وإعطائها شكل جمالي.

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لترطيب الجلد المحيط بالأظافر استخدمي قليل من زيت جوز الهند، ثم قومي بإزالة الجلد لأسفل في اتجاه جذر الظفر مع الحرص حتى لا يصاب الجلد بخدش.

تدليك اليدين والقدمين

باستخدام كريم مرطب قومي بتدليك يديك وقدميكِ في حركات دائرية حتى يُمتص الكريم تمامًا.

يعمل التدليك على تنشيط الدورة الدموية ويساعد على التخلص من الألم واسترخاء العضلات والتخلص من تورم القدمين.

طلاء الأظافر

باستخدام قطعة من القطن النظيف أزيلي الكريم من الأظافر ثم ضعي طبقة من طلاء الأظافر الشفاف كقاعدة للطلاء واتركيها حتى تجف تمامًا.

ثم ضعي طلاء الأظافر باللون المفضل لكِ مع وضع قطع صغيرة من القطن بين الأصابع لحماية الجلد من طلاء الأظافر كما يمكن وضع طبقة من الفازلين حول الأظافر قبل طلائها لحماية الجلد.