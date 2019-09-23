ميسوني تسلّط الضّوء على "إضراب المناخ العالميّ" ضمن مجموعتها لربيع 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّمت ميسوني مجموعتها الجديدة لربيع 2020 في حمّام السّباحة العام Bagni Misteriosi، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، وقامت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة والمملوكة للعائلة والمعروفة بتريكو zig-zag المتميّز، باستغلال أهم أحد قضايا الساعة في العالم بأسره "تغير المناخ"، وتحديدًا "غلوبال كو سترايك" أو ما يُعرف بإضراب المناخ العالميّ.

وتواجدت فوق كلّ مقعد من مقاعد الضّيوف مصابيح "ليتل صن" الشمسية للفنان أولافور إلياسون، الذي أطلق مبادرة الطاقة النظيفة في عام 2012، إلى جانب بطاقة مرافقة من المديرة الإبداعية أنجيلا ميسوني وإلياسون، دُون عليها مقابل كلّ عملية شراء لهذه المصابيح يتمّ منح مصباح إضافي لأحد شركاء المنظّمة في المناطق النائية في إفريقيا ممّن يحتاجون إلى الطاقة الشمسية.

جماليًا، ذكّرتنا المجموعة بإعادة التدوير، حيث ظهر عدد من الفساتين والتنانير بنمط الباتشوورك وبطبعات مختلفة من ميسوني، كما تأثرت المجموعة بسبعينيات القرن الماضي، حيث برزت العديد من القطع المستوحاة من أيقونة الموضة الفرنسية جين بيركين والفنان الفرنسي سيرج غينسبورغ، فبرزت بدلات متعدّدة الطبقات خصوصًا المزينة بالغليتر اللامع، فساتين بيبي دول مزينة بالكشكشة الصغيرة، وحقائب مميّزة منمّقة بالخرز، والكثير من الأوشحة الرقيقة التي تمّ ارتداؤها على شكل ربطات فضفاضة وأحزمة.