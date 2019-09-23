طريقة عمل الدجاج بصوص الليمون

قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل صدور الدجاج بصوص الليمون، وذلك من خلال برنامجها "حلو وحادق" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها لمتبعي نظام "الدايت" لإنقاص وزنهم. مقادير عمل الدجاج بصوص الليمون 8 صدور دجاج مخلية. ملعقة كبيرة زيت. كوب ماء. ملعقة صغيرة نشا. ملعقة صغيرة ثوم مفروم. ملح. Advertisements فلفل أسود. ربع كوب عصير ليمون. مكعب زبدة. خضار سوتيه. شرائح ليمون. طريقة عمل صدور الدجاج بصوص الليمون تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل وتشوح في ملعقة الزيت على الجانبين مع إضافة الملح والفلفل. يضاف مكعب الزبدة والثوم والقليل من الماء ثم تخلط النشا في باقي كمية الماء وتضاف للدجاج على النار. يضاف عصير الليمون ثم ترفع من على النار وتقدم مع الخضار السوتيه وتزين بشرائح الليمون.

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