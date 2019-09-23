الامارات | نون النسوة الأكثر حضوراً في صناعة الأفلام العربية بـ"الجونة السينمائي"

شكرا لقرائتكم خبر عن نون النسوة الأكثر حضوراً في صناعة الأفلام العربية بـ"الجونة السينمائي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في المنافسة على جائزة أفضل فيلم روائي طويل في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، يغيب الفيلم المصري في حضرة 15 فيلما بينهم خمس أفلام عربية ، ثلاث منها بتوقيع مخرجات قادمات من دول المغرب العربي وهن مريم توزاني من المغرب وفيلمها آدم، والمخرجة مونية مدور من الجزائر وفيلمها بابيشا ، وفيلم حلم نورا القادم من تونس للمخرجة هند بو جمعة، إضافة إلى فيلم ستموت في العشرين الحائز على أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا للمخرج السوداني أمجد أبو العلا، وفيلم 1982 للمخرج لللبناني وليد مؤنس.

وعلى الرغم من أن غياب الفيلم المصري من التنافس في هذه الفئة الا أن جمهور الجونة كان على موعد مع عرض خاص لفيلم مصري تحت عنوان لما بينتولد للمخرج تامر عزت ولكن من الواضح ان هذا الفيلم لم يرتق بأن يكون ضمن التنافس واكتفى المهرجان بوضعه تحت فئة الاختيار الرسمي.

1- آدم

يحكي الفيلم المغربي آدم للمخرجة مريم توزاني عن شخصية تحمل اسم عبلة تعيش وابنتها الصغيرة في الدار البيضاء بهدوء وبحذر تدير مخبزا متواضعا ، لتبدأ الأحداث مع المرأة الحامل سامية التي تطرق بابها وتقرر عبلة احتوائها لتبدأ حكاية الحديث عن المحرمات في المجتمع العربي بتسلسل عاطفي وتطور درامي مؤثر.

Advertisements

2- بابيشا

من الجزائر يأتي فليم بابيشا للمخرجة مونية مدور الذي يتناول قصة مصممة أزياء تتحدى كل الخراب الذي نتج عن الحرب الأهلية في الثمانينيات، الذي بدأ حلمها يتشكل في أن تصبح مصممة أزياء وهذا يتنافى مع فكرة المجتمع المحافظ الذي بات عليه الجزائر بعد الحرب الدموية لكنها تصر على حلمها وترفض حكم المتطرفين عليها وتقرر أنت حارب من أجل خيارها في الحياة.

3- حلم نورا

المخرجة التونسية هند بوجمعة تأتي مع فيلمها حلم نورا وهو من بطولة هند صبري، يتناول قصة نورا وهي أم لثلاثة أطفال و زوجة سفيان الذي يقضي عقوبته في السجن ، لتتحمل نورا مسؤولية أطفالها وتعمل في محل لتنظيف الملابس، في تلك الأوقات الصعبة تلتقي نورا بأسعد الذي من خلاله تعيش قصة حب كبيرة تقرر على أثرها طلب الطلاق من سفيان ، لكن القدر يقف ضدها بخروجه من السجن وتبدأ معها فكرة الهروب مع حبيبها.