ناهد السباعي تظهر بإطلالة جريئة في مهرجان "الجونة"

القاهرة - لايف ستايل نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستغرام، صورا للفنانة ناهد السباعي ظهرت فيها بإطلالة جريئة خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان في دورته الثالثة لعام 2019. وظهرت الفنانة ناهد السباعى بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير فوق الركبة، باللون الأبيض وبه بعض الدانتيل الاسود مما زاد من اناقة الفستان، وانتعلت حذاء ذات الكعب العالي باللون الاسود. وأكملت ناهد السباعي اناقتها بحقيبة صغيرة الحجم بنفس لون الفستان، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ. Advertisements قد يهمك ايضاً: سعر خرافي لفستان أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي

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