محمد اسماعيل - القاهرة - طريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس
المقادير:
بيض حسب الكمية
2 حبات من البطاطس
حزمه صغيره كزبره
فلفل حسب الرغبه
ملح
فلفل اسود
زيت
طريقة التحضير
نقوم بأخذ البطاطس وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة أو متوسطة الحجم في زيت بعد قلي البطاطس وتنشيفها جيدا من الزيت.
نقوم جانباً بوضع قليلاً من الزيت في طاسه وترتيب مكعبات البطاطس، وعلى الجانب الآخر نقوم بخفق البيض مع الكزبرة والفلفل ووضع الملح والفلفل الأسود وقليلاً من الكمون.
ونقوم بمزج البيض جيداً وبعد ذلك نضعها فوق البطاطس بترتيب وتركها على نار متوسطة، دون قلبها ونقوم بتغطيتها وتركها مدة ٨ دقائق إلى ان تحمر من الأسفل ونقوم بقلبها في صحن حتى تحمر من الجهه الأخرى وبعد أن تحمر تقدم مع الخبز، ويمكن تزيينها بالجبن والمايونيز، أو إضافة الخضار.
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