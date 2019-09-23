تنورة "القلم الرصاص" تغازل أنوثتك في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
تتربع تنورة القلم الرصاص "Pencil Skirt" على عرش الموضة في خريف/شتاء 2019/2020 لتغازل قوام المرأة وتمنحها إطلالة أنيقة.
وتنورة القلم الرصاص تمتاز بقصتها الضيقة، التي تساير خطوط الجسم، في حين يصل طولها إلى الركبة، وتمنح المرأة إطلالة رشيقة، كما تُضفي على المرأة ذات القوام الذكوري لمسة رقة وأنوثة.
وتنورة القلم الرصاص تتألق هذا الموسم بنقوش الكاروه، التي تنطق بالأناقة والفخامة.
كما تمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقها؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقها مع بليزر فخم وحذاء ذي كعب عال، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال ومتحررة من خلال تنسيق التنورة مع بلوفر من الكشمير وحذاء رياضي.
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