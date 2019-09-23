طريقة عمل مسقعة دايت

المسقعة من الأكلات المصرية الشعبية التي يحبها الكثيرون، نظرًا لأنها لذيذة وغير مكلفة وسريعة التحضير.

يقدم لكِ موقع "هُن" طريقة تحضير المسقعة الدايت اللذيذة، لكي تحصلي على أكلتك المفضلة بسعرات حرارية أقل.

مقادير المسقعة الدايت

كيلو باذنجان رومي مقشر ومقطع شرائح.

ربع كيلو لحم مفروم.

بصلتين متوسطتتين مفرومتين.

ملعقة ونصف ثوم مفروم.

3 أكواب ونصف عصير طماطم.

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فلفل حار حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

طريقة تحضير المسقعة الدايت

ضعي شرائح الباذنجان في صينية على درجة حرارة 200 فى الفرن للشوي دون أي إضافات من سمن أو زيت.

لمدة 10 دقائق ضعي البصل فى مقلاة ساخنة بدون زيت أو سمن واتركيه حتى يذبل ثم ضعي الثوم والصلصلة واتركيهم 5 دقائق على نار متوسطة ثم ضعي كل التوابل.

حضري إناء آخر يسخن جيدًا على النار بدون زيت أو سمن ثم ضعي اللحم المفروم وقلبيه جيدُا حتى يذبل ثم ضعي عليها الصلصة والتوابل وقلبيهم جيدًا واتركيهم على النار لمدة 3 دقائق.

أحضري وعاء بايركس وضعي طبقه باذنجان ثم لحمة ثم باذنجان حتى نهاية الكمية وتكون آخر طبقه باذنجان وادخلي المسقعة الفرن لمدة 15 دقيقة، أو حتى تنضج، ثم قدميها ساخنة.