أصالة تشدو بأغنية سعودية و"بنت أكابر" في حفل اليوم الوطني للمملكة

أحيت المطربة أصالة نصري، السبت، حفلاً غنائيًا، بمناسبة اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين، بفستان أخضر يشبه علم المملكة.

شاركها بالحفل الذي أقيم في مركز الأمير سلطان الحضاري، المطربان أصيل أبو بكر، وعبد الله الرويشد.

وحضرت أصالة إلى تبوك قبل الحفل بيوم، وقامت بالبروفات بمشاركة أصيل والرويشد، بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، الذي قاد الفرقة الموسيقية للحفلة الغنائية.

وقالت أصالة نصري، عقب صعودها المسرح: "الأستاذ أمير عبد المجيد من أوائل المايستروهات الذين وقفت معهم على المسارح، وأعتز بنجاحاتي معه".

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وقدمت أصالة فى الحفل أغنية وطنية سعودية، ومجموعة من الأغاني منها: "سواها قلبي" و"الحقيقة" و"عقوبة" و"كبير الشوق" و"بنت أكابر".

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