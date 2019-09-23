إيفانكا ترامب تستعيرُ فستان ارتدته والدتها عام 1991 للمرة الثانية

واشنطن - لايف ستايل
استعارتْ ابنةُ الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، فستانَ والدتها إيفانا ترامب الذي ارتدته قبل 28 عامًا.
وصورت "إيفانكا"، 37 عامًا، ترتدي فستانًا فائق الأناقة من تصميم المصمم الأميركي، بوب مكي، أثناء حضور الليلة الثانية لحفل زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو في روما.
وكان الثوب ذو الرقبة العالية مثاليًا للمناسبة المرصّعة بالنجوم، مثل كاتي بيري وأورلاندو بلوم، بالإضافة إلى أفراد العائلة المالكة الأمير هاري، وميغان ماركل.
وتألّقت إيفانكا بفستان لامع أظهر ساقيها، وارتدت معه صندًلا عاليًا وأقراطًا ذهبية مع تسريحة مميزة لشعرها الأشقر، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.
كما بدا زوجها جاريد كوشنر، متقنًا بالقدر نفسه، حيث كان يقف بجانب زوجته مرتديًا بدلة وربطة عنق.
وكانت إيفانا ترامب، والدة إيفانكا، الزوجة الأولى لدونالد ترامب، ارتدت الفستان نفسه في عام 1991، ومنذ ذلك الحين استعارته ابنتها مرتين.
وارتدت إيفانكا الفستان، لأول مرة 2014، خلال حفل زفاف مصمم الأزياء جوزيف التوزارا، وحصلت عليه من خزانة والدتها، بدلاً من إنفاق مبلغ باهظ في شرائه.
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