إطلالات النجمات الكبيرات على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي

أبهر عددٌ من النجمات اللاتي تخطين الخمسين الجمهور، من خلال ظهورهن بإطلالات مميزة تماشت مع أعمارهن، على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي 2019.

وننشر أبرز النجمات اللاتي تألقن بعد سن الخمسين بإطلالات شبابية جذبت الأنظار.

يسرا

تألقت النجمة يسرا بفستان أسود مزين بتطريزات فضية واضحة بشكل كامل على الفستان، وأضافت عليه حزامًا بلون الاسود لتكتمل إطلالتها.

الفستان بتصميم trumpet، أخذ شكل الجسد من أعلى ثم ينسدل ضيقًا ثم يتسع تدريجيًا حتى أسفل، وهو مثالي لإخفاء عيوب أسفل الجسم، ويصلح لصاحبات الجسد الممشوق من أعلى مثل يسرا، ولا يصلح لأصحاب البطن الممتلئة.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة سوداء وإكسسوارات فضية لامعة، مع تسريحة شعر و"ميك أب" بسيط يناسب وجها.

ليلى علوي

وكالعادة فاجأت النجمة ليلي علوي جماهيرها بلوك كلاسيكي من خلال فستان باللون الأسود، بالتصميم الإمبراطوري "Empire dress".

التصميم الذي يشبه فساتين العصر الفيكتوري، مشدود أسفل دوران الصدر، وينسدل بعد الصدر واسعًا لأسفل، بخامة شيفون مطرزة، واختارت تسريحة شعر مربوطة باللون البلوند ومكياجا هادئا، ونسقت مع الإطلالة حقيبة النانو الصغيرة.

إلهام شاهين

اختارت النجمة إلهام شاهين فستانا تقليديا بأكمام من الخامة الشفون الشفاف التي تحمل منقوشات وردية على الفستان من ناحية الصدر. ونسقت معه مجوهرات ذات قيمة عالية بفصوص خضراء، ولم تبالغ في تسريحة الشعر أو المكياج.

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شيرين رضا

اعتمدت الفنانة شيرين رضا فستانًا يخطف الأنظار للوهلة الأولى برغم بساطته، ولكن تناسب تمامًا مع شكل جسمها ومتناسق معها إلى حد كبير.

وتميز الفستان بفروع بسيطة من ورق الشجر الذهبية على الذراعين ومنطقة الصدر حتى يصل إلى الأسفل بشكل واسع.

صفية العمري

ارتدت النجمة صفية العمري فستانًا بتوقيع المصمم المصري هاني البحيري، والتي أظهرها أصغر من عمرها الحقيقي، حيث إنه منسق على جسمها ولا يظهر منه عيوب للجسم.

الفستان بتصميم الماكسي الطويل ويتميز بكمام شفافة واسعة، واختارات صفية مع اللوك مكياج للعيون سمكوي قوي، مع تسريحة شعر ويفي، وتألقت صفية العمري حُلة ذهبية رقيقة.

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