طاجن جمبري لرجيم مثالي.. بالصويا صوص وباستا الصوص الأبيض

يعتبر الجمبري من الأكلات التي يفضلها الكثير، وللحصول على ريجيم مثالي مع تناول الجمبري، تقدم لكٍ "هُن"، طريقة عمل جمبري بالصويا صوص وباستا الصوص الأبيض.

المقادير

250 جرام جمبري مقشر صغير ومتوسط الحجم.

100 جرام مكرونة penne.

نصف كوب لبن خالي الدسم.

ملعقة دقيق أسمر.

نصف ملعقة كركم.

نصف معلقة بابريكا.

نصف ملعقة صويا صوص غامق.

نصف ملعقة ملح.

نصف معلقة فلفل أسمر.

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نصف معلقة شطة.

نصف ليمونة.

4 فصوص ثوم مفروم.

2 قرن فلفل أحمر وأخضر.

طريقة التحضير

نضع الجمبري المقشر في طبق ونضيف كل مكونات البهارات، وملعقة زيت زيتون صغيرة، ونصف ملعقة صويا صوص غامق، والفلفل الأحمر والأخضر، بالإضافة إلى فَصَّيْ ثوم، وتترك نصف ساعة في الثلاجة.

يوضع الجمبري في "طاسة" بها ملعقة زيت زيتون وتهدىء النار وتقلب جيدا حتى السواء.

في نفس طاسة الجمبري نضع الصوص الأبيض للباستا حتى يأخذ طعم ورائحة الجمبري، توضع فيها ملعقة زيت زيتون و2 فص ثوم مفروم، ثم توضع معلقة الدقيق الأسمر، وتقلب، مع وضع اللبن تدريجيًا، والتقليب المستمر، ثم نضع الملح والفلفل ونقلب حتى تماسك المزيج.