زيت بذور اللفت يساعدك على التخلص من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ )

أثبتت دراسة لجامعة بنسلفانيا الأمريكية أن زيت بذور اللفت يعتبر سلاحاً مدهشاً للتخلص من دهون البطن والمساعدة على إنقاص الوزن بشكل عام.

وأثبتت الدراسة الأمريكية أن الأشخاص الذين تناولوا زيت بذور اللفت فقدوا حوالي 110 جرامات من دهون الجسم في الشهر، وبالتحديد في منطقة البطن، وعللت الدراسة هذه الميزة في زيت بذور اللفت بأنه يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تنقض بالمعني الحرفي للكلمة على دهون البطن وتساعد على حرقها.

ويمكن دمج زيت بذور اللفت في النظام الغذائي وخاصة نوع الزيت المعصور على البارد، حيث يحتفظ بأكثر عناصره الغذائية، ويمكن أيضاً دمجه في العصائر على سبيل المثال يتم إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت بذور اللفت مع 100 جرام من عصير البرتقال و100 جرام من الحليب قليل الدسم، و100 جرام من عصير الفراولة.