تعتبر الباستا هي أحد أنواع المكرونة ومن الأكلات المفضّلة عند الكثيرين، لخفتها على المعدة، ولسهولة عملها، ولذة مذاقها.

وإليك طريقة عمل باستا الخضار للرجيم، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي..

المقادير

فصّان مهروسان من الثوم.

ثلاث حبات من الفلفل الرومي المقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

طماطم مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.

مكرونة

بصل مفروم

جزر لمبشور.

كوسة مقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

بروكلي مقطع إلى قطع صغيرة الحجم.

زيتون أخضر منزوع النوى ومقطع إلى حلقات.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملح.

كمون مطحون.

قرفة مطحونة

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نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون

ماء ساخن

طريقة تحضير الباستا بالخضار الدايت

- نضع نصف كميّة الماء الساخن، ونصف كميّة الملح في حلة على النار ونترك الماء حتى يغلي، ثم نضيف المعكرونة ونحركها جيداً حتى تنضج، وبعدها نرفعها عن النار ونضعها في مصفاة حتى نتخلص من الماء الزائد.

- نضع الزيت النباتي والثوم المهروس، والبصل في حلة على النار ونحرّك جيداً، ثم نضيف خليط الخضروات والزيتون ونستمر في التحريك حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

- نضيف الكميّة المتبقية من الماء، وخليط البهارات إلى الخليط ونحرك جيداً، ثم نرفع الخليط عن النار ونضعه جانباً.

- نضع المكرونة في طبق واسع للتقديم، ثم نضيف إليها خليط الخضروات، وتقدم ساخنة.