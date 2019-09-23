5 طرق لإزالة انتفاخ تحت العيون

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

تظهر الأكياس تحت العيون نتيجة تراكم سوائل أو دهون، فيبدو الوجه مرهقاً أو أكبر سناً من الحقيقة. وتتزايد الدهون في هذه المنطقة نتيجة عدة عوامل، منها: التقدم في السن، ونقص النوم، كما يؤدي جفاف الجلد إلى ترهّل الجلد تحت العيون. كذلك يمن أن تكون الحساسية هي السبب، أو زيادة مدخلات الجسم من الملح، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

إليك كيف تخفّف مظهر الأكياس تحت العيون حتى تختفي:

- التعرّف على سبب ظهور الأكياس والعمل على تفاديه، سواء بتحسين النوم، أو زيادة ترطيب الجسم.

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- زيادة مدخلات الجسم من فيتامين "سي" الذي يستخدمه الجسم لتكوين الكولاجين لدعم البشرة.

-غسل الوجه قبل النوم، وإزالة أية مساحيق تجميل قبل الذهاب إلى الفراش.

- استخدام كريم مبيض للبشرة لأن يحتوي على عناصر تزيد إنتاج الجلد للميلانين الذي يقلل مظاهر التقدم في العُمر.

-وضع أكياس الشاي بعد غليها وتبريدها على العيون لمدة 3-5 دقائق، لإزالة الهالات السوداء وتقليل الانتفاخ تحت العيون.