اختبار حب ولا صبر.. عريس يمسح إطار سيارته بثوب زفاف عروسه في أمريكا

لا يعلم أحد ما إذا كان يختبر صبرها أو حبها له ولسيارته الرياضية، عندما أقدم على تصرف انتقده الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن أمسك بثوب زفاف عروسة، وأخذ ينظف به إطار سيارته في الشارع.

وضع الزوج الأمريكي، عروسه، في موقف محرج، بعدما استخدم ثوب زفافها لتنظيف إطار سيارته، ما عرَّضه لانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

ونشر العريس، صورة له وهو ينظف إطار سيارته باستخدام ثوب عروسه، التي تظهر فيها، مرتدية ثوب زفافها، تقف بجانب سيارة رياضية حمراء، في حين يُمسك هو ذيل ثوب الزفاف لتنظيف الإطار الأمامي الأيسر لها.

وعلق الزوج على الصورة: "هذا ما يحدث عندما تتزوجين رجلًا عاشقًا لسيارته"، وعلق أحد المتابعين: "هذا تصرف مبتذل"، وكتب آخر: "هذا منشور جعلني أشعر بالغضب".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعتقد البعض أن العريس ربما وصل إلى حد الجنون.