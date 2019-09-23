محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد سلطان:
يعتبر مرض الكبد الدهني غير الكحولي من ضمن الأمراض التي تهدد صحة الكبد وقد يؤدي إلى تندبه والإصابة بتليف أوفشل الكبد، ويحدث المرض بسبب تراكم الدهون في خلايا الكبد.
لمزيد من القراءة عن: "منها خسارة الوزن.. 4 طرق طبيعية للتخلص من مرض الكبد الدهني" اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر منها خسارة الوزن.. 4 طرق طبيعية للتخلص من مرض الكبد الدهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.