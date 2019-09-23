منها خسارة الوزن.. 4 طرق طبيعية للتخلص من مرض الكبد الدهني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد سلطان:

يعتبر مرض الكبد الدهني غير الكحولي من ضمن الأمراض التي تهدد صحة الكبد وقد يؤدي إلى تندبه والإصابة بتليف أوفشل الكبد، ويحدث المرض بسبب تراكم الدهون في خلايا الكبد.

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