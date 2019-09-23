الامارات | إطلالات السجادة الحمراء.. اختيارات مالت إلى الفشل

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالات السجادة الحمراء.. اختيارات مالت إلى الفشل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاوتت إطلالات الفنانات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، في نسخته الثالثة بمصر، بين تلك الناجحة والمناسبة تماماً للأجواء الساحلية البسيطة والمريحة، وبين التي كشفت أكثر مما أخفت، والقَصّات التي لم تنجح في أن تواري العيوب الواضحة تارة، أو إبراز المناسب تارة أخرى.

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