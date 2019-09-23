شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالات السجادة الحمراء.. اختيارات مالت إلى الفشل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاوتت إطلالات الفنانات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، في نسخته الثالثة بمصر، بين تلك الناجحة والمناسبة تماماً للأجواء الساحلية البسيطة والمريحة، وبين التي كشفت أكثر مما أخفت، والقَصّات التي لم تنجح في أن تواري العيوب الواضحة تارة، أو إبراز المناسب تارة أخرى.
للإطلاع على إطلالات الفنانات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إطلالات السجادة الحمراء.. اختيارات مالت إلى الفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.