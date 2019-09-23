الامارات | «كونكت 2».. ساعة ذكية تراقب أداء القلب واللياقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «كونكت 2».. ساعة ذكية تراقب أداء القلب واللياقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة الإلكترونيات الأميركية «موفادو» عن أحدث ساعاتها الذكية، وهي الساعة «موفادو كونكت 2» في يوم طرح شركة «آبل» الأميركية ساعتها الذكية الجديدة «أبل ووتش الفئة الخامسة».

وتستطيع «كونكت 2» مراقبة أداء القلب ومستوى اللياقة البدنية للمستخدم، وتعمل بنظام التشغيل «وير إس أو» الذي تطوره شركة «غوغل».

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وتطرح الشركة الساعة «كونكت 2» في 15 شكلاً مختلفاً للسيدات والرجال، ويبلغ قطر شاشتها 40 مليمتراً و42 مليمتراً. وكما هي الحال في ساعة أبل؛ فإن «موفادو كونكت 2» مزودة بشاشة تعمل بتكنولوجيا «إيه.إم.أو.إل.إي.دي»، ويمكن ضبطها على آلاف الأوضاع وفقاً لتفضيلات المستخدمين.

وتستطيع الساعة مراقبة أداء القلب باستخدام تكنولوجيا «غوغل أسيستنت» ومتابعة النشاط البدني باستخدام تطبيق «غوغل فيت» إلى جانب تشغيل خدمات تحديد الموقع العالمي بالأقمار الاصطناعية «جي.بي.إس» ونظام الدفع الإلكتروني «إن.إف.سي». وتستطيع بطارية الساعة العمل لمدة تراوح بين يومين وأربعة أيام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

وتحتوي الساعة على قرص تخزين سعته 8 غيغابايت وذاكرة سعة واحد غيغابايت، وتعمل بالمعالج «كوالكوم سناب دراغون 3100» وتستطيع التواصل مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي «أندرويد» أو «آي.أو.إس». وستطرح الساعة في الأسواق في أكتوبر المقبل.