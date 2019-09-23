الامارات | أفراح الكتبي والشامسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكتبي والشامسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد قران عايد مفري الكتبي بمناسبة زفاف نجليه، سعيد ومبارك، حيث عقد قران الأول إلى كريمة محمد خميس غانم جروان الشامسي، والثاني إلى كريمة صالح سرورعايد مفري الكتبي.

حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أفراح الظاهر في العين، عدد من الشيوخ، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل عروض فنية من التراث.