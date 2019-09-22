نائبات مصر تعلنّ دعم الرئيس وإدانة المؤامرات الخسيسة ضد الدولة

أصدرت نائبات مجلس النواب، بيانا رسميا، أعلنّا فيه تأييد ودعم الدولة المصرية والثقة التامة والدائمة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، وأدن في بيانهن، اليوم، المؤامرات الخسيسة التي تستهدف الدولة المصرية وجيشها.

وجاء نص البيان كما يلي:

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"نعلن نحن نائبات برلمان مصر عن دعمنا ومساندتنا الكاملة للدولة المصرية، واستنكارنا للمحاولات الخسيسة للنيل من استقرارها وأمنها وزعزعة ثقة أبنائها. ونؤكد نحن نائبات برلمان مصر ثقتنا في الرئيس عبدالفتاح السيسى الوطنى المخلص.. ودعمنا لجهوده الدؤوبة والحثيثة لرفعة شأن مصر بين دول العالم، عبر خططه الطموحة لبناء مصر الحديثة، وهو ما نشهده بأعيننا من إنجازات عظيمة ومشروعات عملاقة أبهرت العالم، ما لا يدع مجالا للشك.

كما نؤكد نحن نائبات مصر كامل تقديرنا و احترامنا لجيش مصر العظيم وجنوده البواسل الذين يدفعون ارواحهم ودمائهم يومياً من أجل رفعة الوطن و حماية أمنه واستقراره ضد اعداءه المتربصين والرافضين لنجاحه وتقدمه. وإيماناً بأن المرأة المصرية هي الأكثر حرصا علي إحلال السلام والاستقرار، وكما عهدناها دائما أن تكون الدرع الحامى للوطن نطالبها أن تستكمل دورها العظيم فى حماية الأسرة المصرية ضد الدعوات التى تنادى بهدم استقرار الوطن وعودته الى الوراء .

حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها وشعبها"