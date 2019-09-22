خيبرة تجيمل فنانات الجونة لـ"هن": "بوسي بتحب المكياج الصارخ وسارة التونسي وترها التأخير"

أفصحت سهيلة علاء، خبيرة التجميل، ذات الـ 21 عاما، في حديثها لـ"هن"، عن كواليس تجهيزها للفنانات أثناء فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته يوم 19 سبتمبر الحالي وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه.

وقالت خبيرة التجميل إن هذه هي المرة الثانية، التي تشارك فيها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ولكنها المرة الأولى لها في وضع مكياج كامل للفنانات من الألف للياء، "أكيد كانت مسؤولية عليا، بس فرحت لما حسيت نفسي قد الثقة، والفنانات بعد كدا بقوا يطلبوني بالاسم".

وتعمل خبيرة التجميل الشابة سهيلة علاء، في هذا المجال منذ عامين تقريبًا، ولكنها تتدرب وتحاول التطوير من نفسها منذ أن كانت تبلغ من العمر 13 عاما.

وأعربت سهيلة عن مدى حبها للتجربة، خاصة أنها نالت ثقة الفنانات اللائي عملت معهن، ومن أشهرهن، بوسي شلبي، سارة التونسي، وسلوى محمد علي.

وروت سهيلة كواليس عمل المكياج لكل فنانة من الفنانات المذكورين أعلاه، في حديثها لـ"هن":

بوسي شلبي

قالت سهيلة أن بوسي شلبي من عشاق المكياج الصارخ، حيث تُفضل إبراز ملامحها ومعالم وجهها بألوان جريئة، ففضلت الغوامق مثل الأسود والرمادي في الـ"آي شادو"، والألوان البارزة في أحمر الشفاة، مع "كونتور" خفيف إلى حدٍ ما، وعدسات ثقيلة.

أما عن إطلالتها الثانية، والتي فضَّلت فيها أيضًا المكياج الثقيل، حيث اختارت وضع "آي شادو" غامق، أحمر شفاة بارز، مع الـ"كنتور" البسيط إلى حدٍ ما، للحفاظ على إبراز معالم الوجه الحقيقية.

سلوى محمد علي

أما عن الفنانة سلوى محمد علي، والتي فضَّلت المكياج الخفيف بحسب خبيرة التجميل، حيث اختارت اللون البرتقالي الفاتح مع البيج والبني المحروق لـ"آي شادو"، كما حرصت على اختيار لون أحمر شفاة فاتح خفيف.

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سارة التونسي

أما عن الفنانة الشابة، سارة التونسي، والتي اختارت سهيلة لتضع لها المكياج، "كل الفنانين كانوا نزلوا خلاص عالرد كاربت وسارة جت متأخرة ومكانتش لسه بدأت في المكياج".

لحظات من التوتر الناتج عن التأخير عاشتها سارة وسهيلة معًا، ولكن سرعان ما استطاعت الأخيرة في وقت قياسي الانتهاء من تجهيز الفنانة، حيث استغرق منها الأمر 40 دقيقة فقط تقريبًا.

واختارت الفنانة مكياج بسيط، حيث وضعت لها خبيرة التجميل "كونتور" خفيف للغاية، مع "آي شادو" بيج وبني فاتح، وأحمر شفاة بني فاتح إلى حدٍ ما.

واختارت سهيلة هذه الألوان تحديدًا لكي تتماشى مع لون بشرة الفنانة، وتسريحة شعرها، ولون الزي الذي تألقت فيه هذا اليوم.

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ويشارك بالمهرجان عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين".

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