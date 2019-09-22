هل الصيام المتقطع يساعد في خسارة الوزن؟

أنظمة عدة قد تلجأ إليها الفتيات لخسارة الوزن، إلا أن غالبيتهن يجدن صعوبة في استكمال هذا النظام ويضربن به عرض الحائط، ويبحثن عن نظام جديد، ومن بين تلك الأنظمة التي اتجهن إليها الفتيات مؤخرًا هو الصيام المتقطع.

11 كيلو في الشهر، تلك هي عدد الكيلو جرامات التي تستطيع السيدات فقدانها من خلال نظام الصيام المتقطع، حسب الدكتورة سمر ضياء، أخصائية التغذية.

وتقول أخصائية التغذية لـ "هُن" أن هذا النظام يعتمد على الصيام لمدة 16 ساعة في حين تستطيع السيدة الإفطار 8 ساعات تحددها كيفما تشاء، وأنه يفضل أن تكون تلك الفترة بداية من 12 ظهرا وحتى 8 مساء.

وأضافت سمر، أن فترة الصيام 16 ساعة يتخللها عدد ساعات النوم، ولذلك لا يشعر الشخص بالجوع إلا خلال فترات قليلة، لافته إلى أن الصيام ليس بمفهومة الديني بل الصيام عن السكريات والنشويات، حيث إن هذا النظام فترة الصيام فيه تعتمد على المياه كشرب القهوة والشاي الأخضر والأعشاب ولكن دون أية سكريات.

وأشارت أخصائية التغذية، إلى الأسباب وراء منع السكريات وهي أنه خلال فترة الصيام يبدأ الجسم في حرق مخزونه من السكر المتواجد بالجسم، الأمر الذي يدفعه للبحث عن الدهون لتعويض ذلك ومن هنا يبدأ الجسم في حرق دهونه المخزنة هي الأخرى، ومن هنا تبدأ عملية نزول الجسم وفقدان الوزن.

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أما فترة الإفطار فيتم تقسيم السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم على عدد الوجبات، فمثلًا إذا كان الجسم يحتاج 1500 سعر حرري فيتم تقسيم عدد السعرات على وجبتان أو ثلاث وجبات، حسب أخصائية التغذية.

وأضافت، "المفروض الوجبة الأولى هتبدأ 12 لازم يكون فيها بروتينات زي البيض أو التونة وكمان يضاف ليها الدهون الصحية زيت الزيتون أو الأفوكاتو وكمان معاهم خضروات زي السبانخ أو الجرجير الوجبة دي ها تحسس بالشبع لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات".

واستكملت، "ممكن تاخدى وجبة خفيفة في نص اليوم زي المكسرات مع الموز ودى كمان هاتحسسك بالشبع وهاتشغل الحرق جدا".

أما عن الوجبة الأساسية في الإفطار، والتي بمجرد الانتهاء منها تبدأ ساعات الصيام فتقول سمر، "دي ها نبدأ فيها بطبق شوربة خفيفة زي الفراخ أو اللحمة وبعدها قطعة بروتين قد كف الإيد ونشويات من الرز أو المكرونة قد كف الإيد برده، ولكن مضموم عشان نضمن إننا هناخد كمية قليلة.. ممكن تزودي الخضروات والفاكهة عشان تزود من الألياف وتحسس بالشبع خلال فترة الصيام".

ونوهت خبيرة التغذية، إلى ضرورة تناول المياه وأنها من أهم شروط الحفاظ على هذا النظام كونها تساعد لشكل كبير على الشبع وزيادة الحرق، لافته إلى أن الجسم يحتاج إلى 3 لترات من المياه في اليوم الواحد.