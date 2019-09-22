نفت الفنانة حلا شيحة ما تردد عن زواجها بالفنان محمد رمضان، خاصةً بعد انتشار صور لهما، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، قائلة، "هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة.. مجرد إشاعات مضحكة، ومحمد بمثابة زميل وصديق، كما أن زوجته صديقتي".
وقالت شيحة، في حديثها لـ"الوطن"، إنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، التي تظهر من آنٍ لآخر: "هذه الأخبار لا تسبب لى إزعاجًا على الإطلاق، لكننى لا أريد أن تفسد صداقتي مع محمد رمضان".
وأكدت حلا أن تداول نبأ زواجها من رمضان يرجع إلى تعاونها معه في مسلسل "زلزال"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.
وأكدت الفنانة أنها في الوقت الحالي تكرَّس جهدها في التمثيل فقط، والعودة بشكل قوي، لا سيما أنها غابت عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، لافتة إلى أنها لا تفكر فى الزواج حاليًا، فهو بالنسبة لها من الأهداف المؤجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة عن شائعات زواجها من محمد رمضان: "مضحكة.. مراته صحبتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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