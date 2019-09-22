يعرضهم للوفاة.. إليك الإسعافات الأولية لإنقاذ فاقدي الوعي من بلع اللسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: يعتبر بلع اللسان من أكثر المشكلات التي تهدد الأشخاص الذين يتعرضون للإغماء، وقد تتسبب في الإصابة بالاختناق، وقد يصل الأمر إلى حد الوفاة بسبب ضيق التنفس، إذا لم يتم السيطرة على الحالة بالاعتماد على الإسعافات الأولية أو نقل الشخص المصاب إلى أقرب مستشفى على وجه السرعة. للمزيد عن إليك الإسعافات الأولية لإنقاذ فاقدي الوعي من بلع اللسان.. اضغط هنا

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