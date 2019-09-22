بفساتين قصيرة وجامبسوت.. هكذا ظهرت النجمات في اليوم الثالث لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تألقت عدد من نجمات الفن على السجادة الحمراء أثناء حضورهن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي 2019، في دورته الثالثة، وتنوعت الإطلالات بين فساتين بقصات مختلفة وجمبسوت.

يستعرض لكم "مصراوى"، أبرز إطلالات النجمات في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي 2019

ريم مصطفي تخطف الأنظار بالأسود:

أطلت النجمة ريم مصطفي بفستان باللون الأسود الماط، بقماش البليسيه، بدون أكمام، بفتحة صدر جريئة، وأتسم التصميم بقصة ضيقة من عند الصدر على شكل حرف "V"، وتنورة واسعة طويلة من الخلف، وقصيرة من الأمام.

وأكملت الإطلالة بكلاتش باللون الفضي، وحذاء كعب عالي باللون الأسود، واختارت ارتداء إكسسوارات ماسية مكونة من عقد أسوار وأقراط ناعمة.

واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي، مع مكياج ناعم بالألوان الترابية.

ريهام عبد الغفور بفستان فضي:

ارتدت ريهام فستان باللون الفضي للامع، بدون أكمام، مزين بالكامل بالحبيبات البراقة، وأتسم التصميم بقصه بسيطة عند منطقة الصدر.

واعتمدت ريهام كلاتش باللون الذهبي النحاسي، وإكسسوارات ماسية بسيطة مكونة من أقراط دائرية، وأسوار ناعم.

واختارت تصفيفه الشعر المرفوع، مع مكياج قوى ركزت فيه على أحمر الشفاه باللون المارون، ورسمة العيون السموكي.

Advertisements

نسرين طافش بفستان أخضر براق:

تألقت نسرين بفستان قصير، باللون الأخضر البراق، مزين بالكامل بالترتر والحبيبات البراقة، وتميز الفستان بصيحة الظهر المكشوف.

وأكملت إطلالتها بكلاتش باللون الأسود، وحذاء كعب عالي مزين بالأربطة الرفيعة، واعتمدت إكسسوارات ماسية بسيطة.

واختارت نسرين تصفيفه الشعر المرفوع للخلف، وتركت الغرة بشكل عشوائي، ووضعت مكياج بألوان الكاشمير وركزت على إبراز رسمة العين.

صبا مبارك تتألق بالأصفر:

ظهرت صبا مبارك بفستان باللون الأصفر، بقماش الشيفون المتطاير، بقصة الكم الواحد، مكون من قطعتين كروب توب بصيحة الطيات الضيقة، وتنورة قصيرة مزينة بطبقة من الشيفون الشفاف.

واعتمدت تصففه الشعر المرفوع والمنسدل للخلف على شكل ويفي، واختارت وضع مكياج قوى لإبراز ملامح وجهها الناعم.

حلا شيحة بفستان سيمون:

أطلت حلا شيحة بفستان طويل باللون السيمون، بدون أكمام، وتميز الفستان بالكشاكش التي زينت الكتف والخصر، وأكملت الإطلالة باعتماد كلاتش باللون الفضي، وإكسسوارات مكونة من أسوار وحلق طويلة.

واختارت تصفيفه الشعر المرفوع من الخلف، مع غرة جانبية منسدلة، واعتمدت مكياج ناعم بدرجات الروز.

بشري بجمبسوت بصيحة الكم الواحد:

اعتمدت بشري جمبسوت باللون الفيروزي للامع، بصيحة الكم الواحد، وأتسم التصميم بقصه غير متساوية عند منطقة الصدر، وأكملت الإطلالة بكلاتش باللون الذهبي.

ونسقت مع الإطلالة مكياج ناعم بألوان الكشمير، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع مع عرة منسدلة على الجانبين.