الدليل الشامل لمصل الأنفلونزا الموسمية.. هؤلاء يجب عليهم الحصول عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

في ظل التقلبات الجوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، والتفاوت في درجات الحرارة ارتفاعًا وانخفاضًا، يبدأ من كل عام تطعيم الأنفلونزا الموسمية الذى يؤخذ مرة سنويًا للوقاية من أمراض عديدة، تنتشر لأسباب مُتعددة ومختلفة، قد يتعلق أكثرها بطبيعة مناعة الشخص وسلوكه الغذائي والصحي.

ما هي الأنفلونزا الموسمية؟

قالت الدكتورة مروة الحسيني أخصائية أمراض الباطنة لـ"الخليج 365": الأنفلونزا Influenza هو مرض فيروسي يتميز بالتفشي الموسميّ ويصيب العديد من الأشخاص مع بداية فصل الشتاء، إذ ينتقل من شخص إلى آخر بشكل سريع عن طريق الجهاز التنفسي، (رذاذ العطس والسعال، استخدام الأدوات الخاصة بالمصاب)، وتنتشر العدوى بسرعة في الأماكن المزدحمة بما فيها المدارس وأماكن العمل.

وكان يعتبر مُسبقًا من الأمراض الوبائية التي تسببت عددا من حالات الوفاة. فعند إصابة أصحاب المناعة الضعيفة يحدث تنشيط للبكتريا، وبالتالي تتضاعف الأعراض التي قد ينتج عنها التهاب في الرئتين وبالجيوب الأنفية والأذن، ولكن في الوقت الحالي تم السيطرة على ذلك والحد من حدوث العدوى من خلال لقاح الانفلونزا المخصص له.

من يجب أن يحصل على التطعيم "مصل الأنفلونزا الموسمية"؟

قال الدكتور باسم عبد المنعم مشالي أخصائي أمراض الصدر ورئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى العجوزة لـ"الخليج 365": "إن الأشخاص الأكثر عرضة لما يطلق عليه "الأنفلونزا الموسمية"، هم كبار السن والأطفال خاصةً أقل من 18 عامًا، والعاملون بالمستشفيات والرعاية الصحية والطوارئ، والنساء الحوامل، وأي شخص لديه مرض مُزمن؛ وذلك لضعف جهاز المناعة لديهم، فهم يجب أن يحرصوا على تناول المصل لكن بعد الرجوع للطبيب أولاً.

و يعتبر الأطفال فرائس سهلة لـ"الأنفلونزا الموسمية" خاصّةً إذا كانوا في المدارس، لأنهم يتعاملون بكثرة مع غيرهم من الأطفال فتكون نسب حدوث العدوى كبيرة.

كيف تنتشر عدوى الأنفلونزا الموسمية؟

وأضاف "مشالي": عندما يسعل الشخص المصاب بالعدوى أو يعطس، ينتشر الرذاذ الحامل للفيروسات في الهواء، فيستنشق الأشخاص شديدي التقارب هذا الهواء المعدي (عن طريق التنفس).

كما يمكن للفيروس الانتشار عن طريق الأيدي الملوّثة به (بالتلامس). فمن الضروري تغطية الأفواه والأنف بمنديل عند السعال، أو العطس في منطقه الكوع و تجنَّبْ لمس عينيك أو أنفك أو فمك، إنْ أمكن، وغسل الأيدي بانتظام وبطريقة معينة، مستخدمًا المطهِّرات الكحولية على يديك في حالة عدم توافر الماء والصابون.

ما فوائد المصل؟

أوضح "مشالي" أن مريض الأنفلونزا عندما يتلقى اللقاح، ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة تحميه من فيروسات اللقاح. لكن قد تبدأ معدلات الأجسام المضادة في الانخفاض مع مرور الوقت، لهذا السبب من الضروري تلقي لقاح الوقاية ضد الأنفلونزا كل عام.

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من أين أحصل على المصل؟

غالبًا يكون متواجد في الصيدليات ومركز المصل واللقاح التابع لوزارة الصحة والعيادات الخاصة.(لمعرفة مراكز تطعيمات المصل واللقاح اطلع للألبوم المرفق بالموضوع).

هل توجد آثار جانبية لمصل الأنفلونزا ؟



معظم الآثار الجانبية لمصل الأنفلونزا طفيفة و تشمل: ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، و انخفاض الطاقة. إذا وجدت تورم مبالغ أو صعوبة فى التنفس يجب أن تذهب لطبيبك فوراً، فقد يدل ذلك على علامات حساسية.

كيف تقي نفسك من عدوى الأنفلونزا الموسمية؟

قال الدكتور أحمد ممدوح استشاري الأمراض الصدرية والحساسية لـ"الخليج 365" إن مرض الأنفلونزا ينتشر بين أفراد العائلة بشكل سريع، نتيجة بعض التصرفات الخاطئة، لذلك قدم مجموعة نصائح لتجنب انتقال العدوى.

1- الحرص على غسيل اليدين بشكل مستمر للتخلص من الجراثيم.

2- تقليل الاختلاط بالمريض خلال ظهور أعراض الأنفلونزا، وتجنب لمس المتعلقات الخاصة لعدم انتقال العدوى.

3- تناول المشروبات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة وخاصة الزنجبيل خلال فترة إصابة أحد أفراد الأسرة بنزلات البرد.

4- تناول الأطعمة الصحية والفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية ومنها الجوافة والبرتقال.

5- الإكثار من شرب السوائل والماء.

وأكد استشاري أمراض الصدر والحساسية، أن عدم الحصول على قدر كافِ من النوم "أقل من 7 ساعات" يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا 3 أضعاف.