رابع أيام الجونة.. بسمة بفستان مكشوف من الخلف وبشرى بالشيفون

تألقت العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، بمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة.

والتقطت عدسة "الوطن" تألق النجمات على خلال فاعليات اليوم الرابع، حيث اعتمد أغلبهن على اللون الأسود، خلال إطلالاتهن، مع المكياج الهادئ، والظهور الطبيعي.

وتألقت الفنانة بشرى، بفستان أسود طويل، بتصميم "التايبست" جاء دون أكمام، مع حزام "ستان" من الخصر، وله "اكستنشن" شيفون كثيف وطويل، مزود بالـ "كرانيش".

وظهر الفستان بعدة فصوص لامعة بنفس اللون، أعطته ضيا بسيطا وجذابا.

كما اعتمدت الفنانة على الشعر "الملموم" للخلف، مع المكياج البسيط، ولم تتكلف بالمجوهرات، مُكتفية بقلادة بسيطة وأقراط من الألماسات.

أما الفنانة ناهد السباعي، فظهرت بفستان أبيض "كت"، له رقبة من "الدانتيل الأسود" الذي زين منتصف الفستان أيضًا، ونهايته.

كما اعتمدت على الشعر "الويفي" والمكياج التُرابي البسيط، بألوان النود، والبيجات.

وظهرت والدتها، ناهد شوقي، بعباءة فضفاضة، ملونة، غلب عليها درجات البرتقالي، والأصغر، كما تداخل معها جزء بدرجات "التايجر"، مع حقيبة بنفس ألوان العباءة.

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وجاءت العباءة بفتحة من الجانبين، إلا أن الفنانة ارتدت بنطلون من نفس نقوشات العباءة أيضًا.

وعلى جانب آخر، تألقت الفنانة بسمة، بفستان أسود "كت" سادة، وله كرانيش ملونة من نهايته.

وجاء التصميم مكشوفا من الخلف، ومتوسط الطول.

كما اعتمدت الفنانة على الشعر الويفي، المنسدل، والمكياج البسيط للغاية، مع حذاء أسود مفتوح، له كعب عريض من الخشب.

واعتمدت "بسمة" على خلخال في القدم، وتخلت عن الحقائب السواريه.

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 سبتمبر الحالي.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، بينهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل، كما يحضره يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير.

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، إذ جسّد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني Aladdin، الذي تخطت إيراداته مليار دولار.