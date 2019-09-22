فريد شوقي في مهرجان الجونة.. وحفيدته ناهد: "كان نفسي تبقى معانا"

في عالم يجمع بين الماضي والحاضر، جسد مصمم الجرافيك محمد النجار، نجوم الزمن الجميل في مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019، بإطلالاتهم التي ميزتهم في الزمن الجميل، وكان من أبرز أبطاله الفنان رشدي أباظة وكوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب عبدالحليم حافظ، والفنان فريد شوقي، وعمر الشريف وفاتن حمامة، بروعة وتفاصيل فساتينها المتألقة.

وشاركت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة معدلة بأحد برامج تعديل الصور للراحل فريد شوقي، أثناء وجوده داخل إحدى السيارات الفارهة، استعدادا للمشاركة في المهرجان.

وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلة، "الله كان نفسي تبقي معنا قوي بس ماما نسخة منك ربنا يخليهالي، تجنن تهبل ".

لاقت الصورة استحسان المتابعين، وحصدت على مايقرب من ألفي تسجيل إعجاب في فترة وجيزة، بالإضافة لمئات التعليقات التي كان أبرزها، "اللهم ارحمه وأغفرله، الله على جمال الصورة والله فرحت لما تخيلت إن ده ممكن يحصل، عظمة السينما المصرية".

جدي فريد شوقي.. آخر ملوك مصر

وأبدت "ناهد" اعتراضها الشديد على الأغنية التي طرحا الفنان محمد رمضان، "أنا الملك"، خلال لقائها مع الإعلامية سمر يسري، في برنامج "حفلة 11" المذاع على قناة "ON E".

على حصان وبفستان من التراث الشعبي.. "ناهد" بصحبة جدها

اتخذت "ناهد" من حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، وسيلة لاسترجاع ذكرياتها مع الفنان الراحل فريد شوقي، وفي وقت سابق نشرت صورة قديمة لها أثناء الطفولة، وهي ممتطية حصان وترتدي أزياء من التراث الشعبي، بالإضافة إلى بعض من الحلي الذي زين رأسها وأذنها، برفقة جدها.

وكانت الصورة من أيام الطفولة، فظهرت "السباعي" وهي تركب على حصان ومرتدية الزي العربي، بالإضافة إلى بعض من الحلي الذي زين رأسها وأذنها.

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بصورة فوتوشوب.. ناهد تعانق جدها

باستخدام إحدى تقنيات الفوتوشوب، نشرت "ناهد" أمس عبر حسابها على "انستجرام"، صورة تجمعها بجدها الفنان الراحل فريد شوقي.

وعلقت "ناهد" على الصورة، قائلة، "شكرا لتقنية mgpexel، على الصورة الجميلة".

وحصدت الفنانة الشابة على هذه الصورة الكثير من تعليقات متابعيها، اللذين دعوا للفنان الراحل فريد شوقي بالرحمة.

وناهد السباعي هي حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدى سلطان، شاركت في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين الكوميديا، أو التي ناقشت من خلالها قضايا مجتمعية منها، "678، ذات، هبة رجل الغراب، وإكس لارج".

كما أن ناهد السباعي شاركت في فيلم عالمي بعنوان "بعد الموقعة" الذي فاز في مهرجان كان لعام 2012.