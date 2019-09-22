عقب تعذب أب لابنته.. إنجى وجدان: أطالب بقوانين لحماية الأطفال

أعادت الفنانة إنجي وجدان، تغريدتها المطالبة بحماية الطفل، التي نشرتها في 2017، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" و"إنستجرام".

وتضمنت التغريدة المعاد نشرها: "أطالب بإعدام كل من انتهك عرض طفل.. أطالب بإعدام كل من عذب طفل.. أطالب بإعدام كل من تسبب في موت طفل.. كفايا حرام".

وعلقت "وجدان"، على تدوينتها: "أنا كتبت التويت ديه في ٢٠١٧، ولسه مش شايفة أي حاجة حصلت بخصوص إللي بيحصل في أطفال كتير"، مضيفة: "لابد من قانون قوي ضدد ده، ولازم يبقى في عبرة لأي حد.. كفاية حرام متخلفوش لو مش قد المسؤلية".

واختتمت حديثها: "متسيبوش ولادكم حوالين أي حد، لا تثقوا في أي حد، أنا بجد بتجنن من أي حاجة متعلقة بالأطفال.. ارجوكم ارجوكم احموا الاطفال".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 3100 تسجيل إعجاب، وأغلقت التعليقات.

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ويأتي إعادة نشر التغريدة مرة آخرى، بالتزامن مع تداول مقطع فيديو لأب فلسطيني مقيم في المملكة العربية السعودية، خلال ضربه لابنته، أثناء تعليمها المشي.

الأب يعتذر للجميع عن ضربه لطفلته

قال الأب الفلسطيني، في مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة، إنه يعتذر للنائب العام وللشعب والمجتمع، عما بدر منه خلال تعليمه ابنته المشي، من خلال ضربه لها، متابعا: "زوجتي صوَّرت هذا المقطع بشكل كيدي، حتى تصل إلى أغراض غير معروفة".

وأضاف أن الغرض مما ظهر بالفيديو، هو تعليم الطفلة، المشي، وهو ما نجح فيه، مستعرضا قدرتها على الحركة، لافتا إلى أنها بصحة جيدة، ولا تتعرض لتعنيف.

واستطرد: "الموضوع قديم، وتبت إلى الله، كنت أَمُرُّ بحالة نفسية، وكنت أحاول أن أمشِّي البنت"، لافتا إلى أن لديه 4 أبناء ومنشغل بتربيتهم، في ظل غياب والدتهم لمدة أسبوعين.

القبض على الأب

قال محمد العطا أبو قطيبة، من الرياض، صديق الأب صاحب الفيديو المتداول لضرب طفلته، إنه حال مشاهدته الفيديو شعر بالألم الشديد وعندما دقق في المشهد داخل الفيديو وجد أن صديقه هو من يقوم بذلك، فقام بقيادة سيارته على الفور وذهب إلى منزله من أجل معرفة ما حدث وكذلك معاتبته، موضحًا أنه جرى القبض عليه، أمس، وجرى استجواب أبنائه، والكشف الطبي عليهم، وهو الآن قيد التحقيق.