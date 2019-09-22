الامارات | معرض اندكس للديكور يختتم فعالياته في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض اندكس للديكور يختتم فعالياته في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم معرض اندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي، فعالياته في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض أخيرا بمشاركة دولية واسعة. ومن بين الدول المشاركة في المعرض دولة بيرو والتي شاركت للمرة الرابعة في المعرض، حيث استعرضت مجموعة متنوعة من منتجات الديكور المنزلي الأنيقة ذات الخصائص الجمالية والطابع التقليدي الأصيل.

وتجاوزت قيمة صادرات بيرو إلى دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري حاجز الـ 429 مليون دولار، لتحطم بذلك جميع الأرقام السابقة التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها، وذلك بحسب ألفارو سيلفا سانتستيبان، مدير مكتب التجارة والسياحة والاستثمار لبيرو في الإمارات.

وقال "سانتستيبان": إن العلاقات بين جمهورية بيرو والإمارات تزداد قوة وصلابة يوماً بعد يوم، حيث أصبحت الإمارات سوقاً رئيسية للشركات البيروفية. في السنوات الأخيرة، تركزت أسواقنا التصديرية التقليدية في الأمريكيتين وأوروبا، غير أنه وبعد جهود كبيرة تطورت تجارتنا واتسع نطاقها على صعيد المنتجات والخدمات وكذلك الأسواق. كانت عملية التواصل لفهم عمق السوق الإماراتية أمراً جوهرياً. ففي البداية، شكل ذلك تحدياً بالنسبة لنا لكن بمجرد أن تعرّفنا إلى إمكانات النمو وعدد الفرص المتاحة في الإمارات باتت شركاتنا متلهفة للدخول، لا سيما أن الإمارات توفر لها الفرصة للتوسع واستكشاف أسواق جديدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط ككل".

وبدوره، قال أورلاندو فاسكيز، رئيس مجلس إدارة لجنة الحرف اليدوية التابعة لجميعة المصدرين البيروفية "آدكس": "تعتبر الإمارات السوق المناسبة التي يجب تركيز الجهود عليها من قبل الشركات البيروفية، وذلك نظراً لمكانة دبي بوصفها مركزاً للأعمال التجارية لعموم منطقة الشرق الأوسط، ونقطة التقاء استراتيجية، وواحدة من أكثر المدن عولمة في العالم. واليوم، باتت الإمارات السوق الأول لصادرات بيرو من الخشب المطعم، لا سيما الصناديق الزجاجية والمرايا المطلية يدوياً".

واستعرض جناح بيرو مزيجاً متوازناً يجمع بين الابتكار والتقاليد مع منتجات الديكور ذات الجودة العالية المصممة لمواكبة اتجاهات ومتطلبات السوق. وفي ظل ما تتمتع به بيرو من تنوع حيوي، إلى جانب تنوع أشكال وألوان جغرافيتها، وإرث حضارة الإنكا الغني فيها، والتعبيرات المتعددة لثقافتها، فإن منتجات الديكور المنزلي البيروفية تستجيب لاتجاهات الأسواق كما تمزج بين أساليب التصنيع المتوارثة والحرف اليدوية مع التصاميم الحصرية ذات الإصدار المحدود.