علا رشدي ترد على انتقاد مهرجان الجونة السينمائي: "شوفي صور طبيخ أفيدلك"

رد الممثلة عُلا رشدي، على حساب متابعة، انتقدت إطلالات الفنانات خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، عبر صورة الأخيرة للفنانة الشابة من الفعالية الفنية، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وأطلت علا، في أحدث ظهور لها، بفستان "أوف شولدرز"، والذي تميز بأنه قصير، ويجمع بين الأبيض والأسود والفضي، من توقيع مصممة الأزياء سهى مراد، بالإضافة إلى حذاء ذو كعب عالِ، خلال الفعاليات

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يتجاوز الـ66 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها حساب يحمل اسم فتاة، قالت خلاله، "مهرجان العري والابتذال والإسهال"، لترد عليها الفنانة، "طب ما تروحي تتفرجي على صور طبيخ أحسن؟؟، تتعلميلك كام أكلة أفيدلك والله".

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افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 سبتمبر الحالي.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، بينهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل، كما يحضره يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير.

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، إذ جسّد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني Aladdin، الذي تخطت إيراداته مليار دولار.