استشاري نفسي عن تعذيب أب لطفلته: يجب علاج المشكلات الزوجية

طفلة لا يتعدى عمرها العامان، وقعت فريسة للأب استخدم معها مختلف أساليب العنف من صفع وضرب عدة مرات، لإجبارها على الوقوف وحدها، بل وحملها من أطرافها، ثم تركها تسقط أرضًا، وسط صراخات متتالية منها، ولكنه استمر في ضربها دون شفقة.

تداول أمس نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لرجل يقطن مدينة السعودية، يقوم بالاعتداء على طفلته.

التحليل النفسي للفيديو المتداول

وعن التحليل النفسي للواقعة، تقول صافيناز مغازي، دكتور الأمراض النفسية والأسرية، إنه يجب تأهيل الشباب قبل الزواج بأساليب التربية السليمة، مضيفة أثناء حديثها لـ "هُن"، أن الأب، الذي ظهر في الفيديو يجب معاقبته على تعذيبه لطفلته التي لم يتعد عمرها العامين.

وأوضحت أنه يجب تعليم الآباء علم نفس النمو، والذي يعتمد على الفهم الحركي والوظيفي والنفسي والاجتماعي للأطفال منذ ولدته وحتى بلوغه الـ 3 سنوات، مشيرة إلى أن محاولة إجبار الأطفال على المشي يصيب الأطفال بعد ذلك بمشكلات حركية.

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أكدت "مغازي"، أنه يجب على الأمهات تعليم أولادهن المشاركة، وضرورة تقسيم مهام المنزل حتى لا يشعر الآباء بـ الضغط النفسي، نتيجة تراكم متطلبات المنزل باستمرار، وتنظيم الوقت، ووضع جداول يومية، ووضع حلول للمشاكل الزوجية بين الزوجين من بدايتها لتجنب تضخمها مع مرور الوقت.

تفاصيل مقطع الفيديو

رد أحد المتحدثين باسم شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يعذب طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، قال متابعون إنه يعيش في المملكة العربية السعودية.

وبحسب الرد، الذي أورده موقع صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية الشخص ويحمل الجنسية الفلسطينية ومقيم بالسعودية وهو في العقد الرابع من عمره وجرى القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوب العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف المتحدث أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى توفير الرعاية اللازمة لأطفاله وعددهم 4 بعد القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.